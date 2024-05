A vitória de Charles Leclerc no GP de Mônaco de Fórmula 1 no último domingo não mexeu apenas com o sentimento dos monegascos e dos torcedores da Ferrari. O narrador Galvão Bueno revelou que percebeu com a corrida que sente vontade de voltar à categoria.

Voz oficial da categoria no Brasil desde o começo dos anos 1980, Galvão já está há quase cinco sem narrar uma corrida de F1. Sua última prova foi o GP de Abu Dhabi de 2019. Em 2020, mesmo com o Mundial ainda na Globo, Galvão foi afastado do dia-a-dia da emissora por conta da pandemia da Covid-19, não estando presente no último ano do acordo com o canal carioca.

Desde a saída da F1 da Globo, Galvão focou novamente seus esforços na cobertura do futebol e das Olimpíadas de Tóquio. Após anunciar sua aposentadoria no final da Copa de 2022 (que já foi parcialmente revertida), o narrador se voltou ao mundo digital, criando seu canal no YouTube, onde inclusive realizou transmissões da Stock Car.

Em um post em sua conta oficial no Instagram, o narrador compartilhou fotos e vídeos da celebração de Leclerc após a vitória em Mônaco, falando sobre a corrida e sua carreira.

"Espetacular o GP de Mônaco!! E eu, que já me achava imunizado do vírus da F1, me vi emocionado e sentindo falta de estar lá!!", escreveu o narrador.

"A vitória de Leclerc!! O príncipe com lágrimas nos olhos e jogando champanhe nunca tinha acontecido!! A alegria das pessoas nas janelas e varandas!! A McLaren Senna verde e amarela!! O choro da fiscal de pista!! A vitória de um monegasco!! A vitória da Ferrari!! O Piastri no pódio de verde e amarelo!! Certamente, tudo isso mexeu com muita gente!!".

"Fui à minha primeira corrida de Mônaco em 1975. Ví e narrei as fantásticas vitórias de Senna, o Rei de Mônaco. Morei lá 8 anos!! Pra mim, tudo isso já era história, passado, lindo e emocionante, mas confesso: HOJE, ME DEU VONTADE DE VOLTAR!!".

Leclerc vence, Piastri 2º e Max 6º em GP de Mônaco caótico após batidas

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!