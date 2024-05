Sergio Pérez se aproxima de uma extensão de contrato com a Red Bull, apesar de outro fim de semana conturbado de Fórmula 1 no GP de Mônaco.

O piloto mexicano teve dificuldades para manter o ritmo durante a etapa de Monte Carlo, classificando-se em 18º antes de subir duas posições graças à exclusão dos carros Haas.

Mas sua corrida terminou na primeira volta com um acidente em alta velocidade depois que colidiu com Kevin Magnussen e foi lançado a toda velocidade contra as barreiras na subida de Sainte Devote.

O fracasso em marcar pontos em Mônaco, após uma corrida conturbada para o oitavo lugar no GP da Emilia Romagna, levou alguns a questionar se a Red Bull deveria ou não procurar outro companheiro de equipe para Max Verstappen no próximo ano.

Porém, fontes com bom conhecimento da situação insistem que o elenco acredita que Pérez é o melhor candidato disponível no momento para trabalhar ao lado do campeão mundial.

Com a Red Bull não considerando a possibilidade de promover Yuki Tsunoda da RB, e com o entendimento de ter dito a Carlos Sainz que ele não é um candidato, todas as indicações são de que a equipe está decidida a manter Pérez.

Embora haja momentos em que ele não consiga acompanhar o ritmo de Verstappen, ele dá uma contribuição importante nos finais de semana em que consegue extrair o melhor do carro. Da mesma forma, ele não causa problemas políticos dentro do time e garante um ambiente de trabalho confortável para seu companheiro.

Refletindo sobre outro fim de semana difícil para Pérez em Mônaco, Horner disse que a prioridade era ajudar o mexicano a melhorar.

“Este fim de semana foi muito brutal para ele”, disse ele.

“Obviamente, precisamos ter certeza de que ambos os carros marcarão pontos, porque não podemos descartar a ameaça da Ferrari e da McLaren em ambos os campeonatos.

“Mas nas primeiras seis corridas de Checo ele foi muito forte, qualificando-se na primeira fila e terminando em segundo e terceiro e marcando bons pontos. Só precisamos voltar a essa posição de confiança e não ver uma queda.”

Questionado se as dificuldades recentes de Pérez mudaram o momento de uma decisão para o próximo ano, Horner disse: “Na verdade, não. Acho que é mais o nosso momento. [Nós] tomaremos uma decisão no devido tempo.”

Embora não esteja claro quando a Red Bull poderá anunciar um novo acordo, seu consultor de automobilismo, Helmut Marko, sugeriu que tudo esteja pronto internamente até o GP da Espanha.

“Acho que em Barcelona devemos ter uma imagem clara”, disse ele ao Motorsport.com. “Eu diria que até lá deveríamos ter uma ideia clara.”

Questionado diretamente se Pérez estava na pole position para a vaga, Marko disse: “Ele está em uma boa posição. Eu não diria pole position, mas ele está em uma boa posição.”

A confirmação sobre o futuro de Pérez teria implicações no mercado mais amplo de pilotos, pois deixaria claro para Sainz que não faz sentido esperar mais por uma vaga potencial na Red Bull.

Isso o deixaria decidir entre as duas opções claras que tem sobre a mesa: uma vaga na Sauber que virará Audi ou uma mudança para a Williams.

A escolha entre estes dois plantéis não é fácil, pois ambos têm as suas vantagens e desvantagens.

Na competitividade de curto prazo, a Williams parece ser uma aposta melhor – e também poderia oferecer alguma flexibilidade a Sainz se ele quisesse se manter no mercado em 2026.

No entanto, um acordo com a Sauber traria consigo o reconhecimento de guiar para uma equipe de fábrica e o potencial de se beneficiar do enorme investimento que a Audi está trazendo para seu projeto de F1.

