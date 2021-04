Uma nova rivalidade pode emergir no paddock da Fórmula 1. Rumores em alguns veículos de imprensa da Europa indicam que Lewis Hamilton e George Russell não se falam desde o GP de Sakhir, quando o piloto de 23 anos substituiu o heptacampeão mundial que não pôde correr por causa da Covid-19.

A especulação foi levantada pela revista Sport24, e espalhadas em outras publicações, que também perguntou ao chefe da Mercedes, Toto Wolff se a desavença entre os dois era real. O comandante do time alemão não desmentiu a especulação.

“É a primeira vez que ouço isso”, disse Wolff. “No entanto, os sentimentos dos meus pilotos são a última coisa em que penso. Posso imaginar (que isso esteja acontecendo), porque a competição entre os dois é muito forte. Os grandes pilotos sempre sentem isso quando um cara bom aparece, e Russell é a próxima geração”, concluiu o mandatário à publicação austríaca.

A briga teria se iniciado pelo fato de Hamilton sequer ter enviado uma mensagem de texto a Russell após a corrida do atual piloto da Williams, quando quase venceu em sua primeira participação.

Mesmo assim, os dois foram vistos se cumprimentando após o GP do Bahrein, primeira etapa da F1 em 2021, após o triunfo de Hamilton.

