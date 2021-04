Após a novela da renovação entre Lewis Hamilton e a Mercedes para a temporada 2021 da Fórmula 1, o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, quer que o heptacampeão siga com eles no futuro, mas evitando uma dor de cabeça como essa, buscando fechar as negociações para o novo contrato até o final do verão europeu, em setembro.

Enquanto Hamilton e a Mercedes buscam seus respectivos octacampeonatos, piloto e equipe seguem sendo bombardeados com perguntas e especulações sobre o futuro do britânico na F1. Seu contrato de apenas um ano incendiou o paddock com rumores de que Hamilton poderia se aposentar após o final da temporada atual.

Wolff sempre reforçou que Hamilton é a prioridade da Mercedes para 2022, junto com Bottas, enquanto o britânico disse durante o final de semana do GP do Bahrein que não sente que esse será seu último ano na F1.

E agora Wolff quer colocar de vez um fim nessas especulações, garantindo o futuro de Hamilton com a Mercedes o mais rápido possível.

"Espero que ele fique. A jornada que tivemos juntos é bem-sucedida. Ele é um piloto da Mercedes, desde quando era criança, nos karts. Ele nunca disputou uma prova da F1 sem um motor Mercedes, então é uma continuação lógica dessa história".

"Não vamos esperar até janeiro para confirmar os dois pilotos. A negociação com Valtteri [Bottas] foi regular, no verão, quando isso deve acontecer. Isso também ajuda o piloto, lhe dá paz para concentrar no trabalho".

Wolff acredita que, com tantas variáveis desconhecidas, a Mercedes precisa pensar no que é melhor para o futuro, mas mantendo a lealdade.

"Obviamente, para o próximo ano, ainda há muitas coisas por aí e vamos sempre fazer o nosso melhor para o longo prazo da equipe, mas sempre mantendo a lealdade a nossos pilotos".

"Não estamos questionando a permanência de Valtteri ou Lewis, mas certamente teremos discussões, que não acontecerão em janeiro do próximo ano", disse Wolff, que comentou recentemente que nomes como George Russell e Esteban Ocon estão na lista de possibilidades da Mercedes.

Segundo informações que circularam na imprensa europeia nos últimos dias, Hamilton deve sentar para negociar o novo contrato pela primeira vez no final de semana do GP de Mônaco, entre 20 e 23 de maio.

Um ponto que deve surgir durante as conversas é o salário do heptacampeão, que já foi reduzido neste ano e deve cair novamente para caber dentro da redução gradual do teto orçamentário. Entre 2020 e 2021, o valor de seu contrato foi reduzido em R$57 milhões.

TRETA entre Hamilton e Russell? O que há de VERDADE em rumor NÃO DESMENTIDO por chefe da MERCEDES

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.