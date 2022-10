Carregar reprodutor de áudio

O GP de Singapura de Fórmula 1 não foi responsável por um grande números de ultrapassagens, apenas 20 sendo dez delas feitas pelo atual campeão Max Verstappen. Contudo, uma das manobras - sob Lando Norris - deixou o piloto da McLaren espantado pela proximidade dos carros.

Reagindo à ultrapassagem mostrada pela F1 no programa pós-corrida, Norris disse que não tinha visto o quão perto Verstappen tinha passado do seu carro, mas sabia que ele estava bem próximo pois dava para ver pelo retrovisor direito.

O piloto da McLaren ao ser questionado pelo companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, confirmou que ele ainda estava sob o 'delta' do safety car virtual assim que foi dada a relargada. O britânico ainda alegou que o holandês arriscou muito no movimento. Vale destacar que, por ainda estar na velocidade determinada por estarem no fim do carro de segurança virtual, Max Verstappen foi obrigado a devolver a posição para Norris logo na sequência.

Verstappen terminou a corrida em sétimo lugar, após uma briga com Lewis Hamilton e Sebastian Vettel que acabou com um erro de Hamilton que o jogou para a nona posição, enquanto o holandês conseguiu superar o alemão da Aston Martin e ficou com o P7.

Já Norris, ao lado de Ricciardo, conseguiram o melhor resultado da McLaren na temporada - 4º e 5º - após largar da sexta posição e se manter entre o Top 10 durante toda a corrida.

TÍTULO NO TAPETÃO? Entenda o que acontece para quem não respeita TETO DE GASTOS DA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: