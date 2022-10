Carregar reprodutor de áudio

Quando tudo parecia pronto para um retorno incrível do GP do Japão ao calendário da Fórmula 1, a passagem por Suzuka passa a ser marcada por dúvidas e medo, após a notícia de que um míssil disparado pela Coreia do Norte passou por cima do Japão, forçando o governo do país a disparar o sistema de alertas para a população.

A emissora NHK foi a primeira ai informar sobre o acontecido: "A Coreia do Norte parece ter lançado um míssil. Por favor, se protejam no interior de um edifício ou porão. Zona pretendida: Hokkaido".

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, também falou sobre isso em seu perfil no Twitter: "O lançamento de um míssil balístico que atravessa o espaço aéreo japonês é um ato que pode ter um impacto potencialmente grave na vida e nas propriedades do povo japonês".

"Por isso, o Governo do Japão confirmará rapidamente se isso produziu algum dano pela queda de objetos, dando ênfase nas áreas que se consideram na trajetória do míssil, e continuará acumulando e analisando as informações de forma integral".

Apesar do susto no Japão, a situação não passou disso, com a própria Coreia do Sul, país vizinho, reportando que, provavelmente, o lançamento foi um teste. A Coreia do Sul ainda explicou que esse é o quinto míssil lançado pelo Norte nos últimos dias que caiu no Mar do Japão.

O porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, disse: "A Coreia do Norte, próximo das 7h22 da manhã, lançou um míssil balístico. Estamos analisando os detalhes, mas o míssil passou sobre a região japonesa de Tohuku [nordeste] e caiu no Pacífico, fora da Zona Econômica Exclusiva do Japão".

"As ações da Coreia do Norte, incluindo seus repetidos lançamentos de mísseis balísticos, ameaçam a paz e a segurança do Japão, a região e a comunidade internacional, e criam um sério desafio".

Apesar da preocupação do Japão por ver o primeiro míssil norte-coreano atravessando o país desde 2017, a emergência já se acabou e, por isso, a principal categoria do automobilismo mundial não corre perigo, com os carros mais rápidos do mundo retornando a Suzuka após três anos.

A distância que separa o circuito da cidade de Hokkaido é de cerca de 1.600 quilômetros de carro, com os pilotos passando os últimos dias na capital, Tóquio.

