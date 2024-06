Uma conversa pós-classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1 viralizou nas redes sociais ao longo deste sábado, já que o pole position Lando Norris, britânico da McLaren, e o holandês Max Verstappen, segundo no grid com a Red Bull, parecem não crer em decisão dos comissários da FIA na Catalunha.

O incidente em questão foi o toque do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, 'recebido' por Norris durante o terceiro treino livre em Barcelona, sessão imediatamente anterior ao quali em Montmeló. Veja o 'lance':

Apesar do contato, os comissários da Federação Internacional do Automobilismo deram apenas uma reprimenda para Leclerc, o que 'saiu barato' para o ferrarista, pelo menos na visão de Verstappen e Norris, conforme repercute abaixo o 'Estagiário da F1', vinculado à Band, emissora da F1 no Brasil. Veja:

MAX: Loucura ele (Leclerc) só ter levado uma reprimenda...

LANDO: Ele só levou isso?

MAX: Sim, apenas uma reprimenda

LANDO: Minha asa dianteira ficou toda f*****

MAX: 'Tô ligado'. Loucura...

Outra polêmica: Russell reclama de Hamilton no rádio e 'se explica'

Também neste sábado, mas já na última parte da classificação que definiu o grid na Espanha, o britânico George Russell, da Mercedes, foi flagrado em forte reclamação 'contra' o companheiro e compatriota Lewis Hamilton.

“Que diabos Lewis estava fazendo preparando aquela volta?”, exclamou interrogativamente George, referindo-se à volta inicial de ambos no Q3, quando eles estavam aquecendo os pneus. A equipe logo respondeu.

“Volte a se concentrar na pista, discutiremos isso depois”, afirmou o engenheiro de corrida de Russell via rádio. No fim, ele se classificou em quarto, logo atrás de Hamilton e à frente de Leclerc. George falou sobre o 'caso'.

"Lewis estava muito à minha frente. Acho que nós dois estávamos de olho no mesmo piloto (Esteban Ocon, francês da Alpine) para pegar vácuo na abertura da volta, então eu estava apenas focando em meus espelhos para não atrapalhar ninguém", iniciou Russell.

"Então, olhei para cima e Lewis estava bem na minha frente, tentando pegar o vácuo de Ocon. Claro, no momento, quando você está tentando dar tudo de si, você fica um pouco nervoso. Mas nada se ganha e nada se perde [ali]", finalizou George, que conquistou o primeiro pódio da Mercedes em 2024 no Canadá.

Veja debate pós-classificação para o GP da Espanha de F1

