Lando Norris acredita que oito pilotos têm o potencial de vencer o GP da Espanha de 2024 da Fórmula 1 deste domingo, depois de uma disputa acirrada nos treinos classificatórios, em que ele superou Max Verstappen, da Red Bull, para conquistar a pole.

Piloto da McLaren, Norris, conquistou a segunda pole de sua carreira na F1 com 01min11s383 no final do Q3 em Barcelona, o que o colocou 0s020 à frente de Verstappen.

Lewis Hamilton terminou 0s318 atrás para a Mercedes, com o restante dos seis primeiros colocados separados por mais 0s035.

Norris, que previu, após os treinos de sexta-feira, que a F1 estava prestes a ter mais uma vitória disputada por várias equipes, após a corrida movimentada do Canadá, acredita que a qualificação de sábado é indicativo de uma corrida semelhante no domingo na Espanha, combinada com a falta de dados de simulação de corridas acumulados pelas equipes.

"Estou animado", disse Norris na coletiva de imprensa. "É uma longa corrida até a Curva 1, então é um dos lugares em que você não quer largar na pole. Mas é uma oportunidade de sairmos e tentarmos vencer uma corrida.

"Não fizemos muitas simulações de corrida. Fizemos um pouco e acho que chegamos perto - como sempre foi".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Portanto, acho que amanhã não será como 'este ou aquele carro é muito mais rápido'. Acho que entre a Mercedes, nós, a Red Bull e a Ferrari, há oito carros que provavelmente poderiam ter feito a pole hoje e que têm uma chance de vencer a corrida amanhã".

"Portanto, o importante é cometer o mínimo de erros. Semelhante ao que aconteceu hoje - apenas executar outra boa corrida que normalmente fazemos".

Falando ao lado de Norris, Verstappen considera que a previsão de chuva durante a noite - algo que ainda pode afetar o domingo da corrida de Barcelona - também pode ser um fator na batalha pela vitória.

"Com certeza, eu gostaria de vencer amanhã - naturalmente", disse ele. "Acho que ainda não se sabe onde estamos - como todos nós, nas simulações de corrida, em termos de ritmo puro".

"Espero, é claro, que seja tudo muito próximo, como tem sido nas últimas corridas. Acho que com a alta temperatura aqui também, você precisa cuidar muito bem dos pneus. Não sei em que estado a pista estará amanhã, com a possibilidade de chuva durante a noite e pela manhã. Então, é claro que todos esses tipos de coisas entram em jogo".

