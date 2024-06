Carlos Sainz e Charles Leclerc apontaram o porpoising da Ferrari nas curvas de alta velocidade como motivo do desempenho abaixo do esperado nos treinos do GP da Espanha. A Scuderia largará na terceira fila, com Leclerc em P5 e Sainz em P6. A equipe italiana ficou 0s350 atrás do tempo de Lando Norris, pole position para a corrida.

Embora a Ferrari esperasse que um novo e importante pacote de atualização representasse um passo à frente, Sainz acredita que as perspectivas da equipe foram destruídas por seu fracasso em superar o porpoising em alta velocidade.

“Temos brigado durante todo o fim de semana com as curvas de alta velocidade”, disse Sainz, piloto da casa. “Ainda temos esse fenômeno, o fenômeno do quique, que nos dificulta muito nas curvas de alta velocidade. Provavelmente isso também está acabando um pouco com os pneus do terceiro setor. Não sei", completou o espanhol.

“Mas ainda é o terceiro ano desses regulamentos [e] estou lutando contra esse problema nas curvas de alta velocidade quando você coloca força lateral no carro. E tem sido difícil durante todo o fim de semana tentar se livrar disso — e ainda não conseguimos nos livrar dele", lamenta Sainz.

“Chegamos a esta pista e você pode ver McLaren e Red Bull sem balançar. E acho que eles estão fazendo um bom trabalho".

Sainz disse que a Ferrari acreditava até o Q2 que poderia ter uma chance de pole position, mas suas esperanças acabaram quando seus rivais conseguiram extrair mais ritmo de seus carros.

“Estou desapontado porque, honestamente, depois dos treinos livres, pensei que teríamos uma chance de lutar pela pole position neste fim de semana. Mas muito rapidamente no Q2 percebemos que estávamos longe demais", disse o piloto da Ferrari.

Leclerc disse que não se sentiu confortável com a Ferrari em nenhum momento neste fim de semana. “Tive momentos muito difíceis até a qualificação, na verdade, até o TL3, eu diria”, disse ele. “O TL1 e o TL2 foram extremamente difíceis para mim. No TL1, tínhamos as atualizações antigas, obviamente tivemos que fazer a comparação necessária entre os dois carros."

“No TL2, o carro parecia realmente deslocado e o equilíbrio estava realmente difícil. Hoje mudamos basicamente não tudo, mas muitas coisas no carro. No TL3, senti-me imediatamente muito mais à vontade. No entanto, o ritmo simplesmente não existe", reclamou Leclerc.

“De certa forma, estou feliz com o progresso e com a sensação que tive de ontem até hoje, que acho que vai valer a pena na corrida. Mas não estou feliz e estou decepcionado com o ritmo do carro hoje na qualificação porque estamos mais longe do que esperávamos", concluiu o monegasco.

