VÍDEO: McLaren liga MCL37 pela primeira vez

Muita coisa mudou na casa da McLaren para esta temporada na Fórmula 1 em relação a 2022: Lando Norris permaneceu na equipe, mas o time de Woking confirmou Oscar Piastri como o substituto de Daniel Ricciardo. Por outro lado, Andreas Seidl deu 'adeus' ao esquadrão papaia e Andrea Stella assumiu o cargo de chefe de equipe.

A eficácia dessas mudanças no MTC só será revelada durante a temporada, mas de qualquer forma, a equipe já alcançou um marco importante: eles ligaram o MCL37 - sendo assim, a terceira equipe do grid a dar este passo (Mercedes e Williams são as outras duas). O momento foi compartilhado pela McLaren nas redes sociais em um vídeo onde é possível ver Norris, Piastri, Stella e o CEO do esquadrão, Zak Brown.

Na temporada passada, a McLaren terminou o campeonato de construtores em quinto lugar, perdendo a briga para a Alpine, tendo o pódio conquistado por Norris em Ímola como o ponto alto do ano. Em 2023, Oscar Piastri chega depois de uma briga na justiça entre a equipe de Woking e o time de Enstone.

O lançamento oficial do MCL37 acontece no dia 13 de fevereiro, uma semana antes do início da pré-temporada da F1 no Bahrein (23 a 25) - mesmo palco da estreia do calendário no fim de semana do dia 3 de março.

