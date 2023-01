Carregar reprodutor de áudio

A Alfa Romeo anunciou nesta quinta-feira (26) a contratação do diretor da Sauber, Alessandro Alunni Bravi, para a função de chefe de equipe na Fórmula 1, no lugar deixado por Frédéric Vasseur. O italiano trabalhará para o novo CEO Andreas Seidl, vindo da McLaren.

A Alfa Romeo, que voltará a ser chamada de Sauber a partir do próximo ano após o fim do acordo com a montadora italiana, trabalhava com Vasseur ocupando as funções de CEO e chefe de equipe, mas optou por dividir novamente as funções após a saída do francês.

Na quinta-feira, a Sauber anunciou a promoção de Alunni Bravi, diretor do Grupo Sauber, para a função de "representante da equipe" em 2023, uma função similar à de chefe de equipe.

"Quero agradecer Andreas e nossos investidores pela confiança, e quero reiterar meu compromisso em dar o meu melhor para cumprir suas expectativas e representar a equipe da melhor forma possível", disse.

"É um privilégio seguir trabalhando com um grupo de pessoas incríveis que, ao longo dos anos, me ajudaram na integração com o Grupo Sauber: o que eles me deram nesse período me permitiu cumprir essa tarefa e representar a equipe de acordo com nossa visão e objetivos".

"Estou totalmente consciente do trabalho que temos à nossa frente e os desafios que enfrentaremos. Abordarei essa tarefa com humildade, sabendo que sou parte de uma forte equipe que fará o trabalho, e com a crença de que temos tudo para termos um futuro de sucesso".

Alessandro Alunni Bravi, Managing Director of Sauber Group Photo by: Sauber

Alunni Bravi está com a Sauber desde 2017, tendo curtido uma carreira no automobilismo com mais de 20 anos, ganhando experiência significativa em categorias de base, tanto como chefe de equipe quanto empresário.

O anúncio de Alunni Brave no gerenciamento do dia a dia da equipe deve livrar Seidl para focar no Grupo Sauber como CEO. O time suíço se prepara para o início da parceria com a Audi em 2026, quando se tornará uma equipe oficial.

"Estou feliz por confirmar a contratação de Alessandro Alunni Bravi no papel de representante da equipe, além de suas funções pré-existentes de diretor do grupo", disse Seidl. "Sua vasta experiência no automobilismo lhe deu todas as ferramentas necessárias para ter sucesso, e seu conhecimento íntimo da equipe garantirá estabilidade e continuidade em nossa progressão".

VÍDEO - HAMILTON: TRETA com Verstappen é “CONTO DE FADAS” / FIA pede CUIDADO com VENDA da F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #214 – Quem pode surpreender na temporada 2023 da F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music