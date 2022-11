Nyck de Vries será piloto da AlphaTauri na próxima temporada, como foi anunciado em outubro, mas mesmo com o destino do holandês selado, o piloto manteve suas funções como piloto reserva da Mercedes até o GP de Abu Dhabi neste domingo.

Após a bandeira quadriculada, uma cena agitou o paddock em Yas Marina, com os mecânicos levando o piloto até os boxes da Alphatauri em um carrinho que transporta pneus.

Mas antes, os mecânicos o levaram para um banho na Marina.

Quando pensou que poderia tomar uma cerveja com tranquilidade, ele foi levado até o local de trabalho de sua futura equipe na F1.

