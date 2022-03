Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que as disputas entre Max Verstappen e Charles Leclerc nas primeiras corridas da temporada 2022 da Fórmula 1 são bons sinais da nova era da categoria. Mas o britânico acha que a F1 deveria analisar o posicionamento das zonas de detecção de DRS, para evitar os "jogos de gato e rato" vistos em Jeddah.

No GP da Arábia Saudita, Verstappen e Leclerc protagonizaram novamente uma disputa intensa, especialmente nas dez voltas finais. Com ambos cientes do poder do DRS nas retas de Jeddah, Leclerc, que estava à frente, passou a frear mais cedo, para que o rival cruzasse a linha de detecção antes, podendo se aproveitar do poder da asa móvel para abrir uma diferença.

Verstappen rapidamente entendeu a tática do monegasco, o que levou a uma cena inusitada pouco depois, com ambos freando forte na chegada à zona de detecção, tentando fazer com que o outro cruzasse na frente.

Com quatro voltas para o fim, Verstappen finalmente passou Leclerc para a vitória, graças ao que ele chamou de "uso de truques inteligentes", enquanto o piloto da Ferrari admitindo que reduzida para que "Max me ultrapassasse e que eu pudesse usar o DRS".

"Funcionou na primeira vez. Na segunda, ele entendeu, então freou tão cedo que criou uma pequena confusão, mas acho que foi divertido".

Enquanto os protagonistas acharam uma batalha divertida, sem maiores problemas, fora da pista isso levantou questões sobre os pilotos deliberadamente evitarem passar uns aos outros e se isso é o tipo de corrida que a F1 deveria encorajar.

Questionado pelo Motorsport.com se os jogos de DRS vistos na pista estava saindo do controle, Horner reconhece que a F1 precisa olhar para onde são colocadas as linhas de detecção, em busca de evitar "jogos de gato e rato".

"O DRS é tão poderoso que vocês puderam ver os jogos de gato e rato entre os pilotos, onde eles na verdade freavam a ponto de terem que acelerar no meio da curva. Acho que precisamos olhar para o posicionamento das zonas de detecção no futuro. Definitivamente queremos evitar situações assim".

Horner sentiu que a luta em Jeddah confirmou que o regulamento de 2022 atingiu seu objetivo, mesmo com vários pilotos sugerindo que as ultrapassagens hoje seriam impossíveis sem o DRS.

"Acho que o mais encorajador desse novo regulamento é que nas duas últimas corridas vimos Charles e Max trocando de posição umas dez vezes, o que não vimos em temporadas anteriores".

"Foi uma ótima corrida, outra corrida fantástica entre as duas equipes. Com a amostra que temos, diria que é uma comprovação da habilidade de seguir o outro de perto e disputas roda a roda. Tem sido fantástico".

