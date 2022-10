F1: Equipes admitem que ignoraram "brecha" de regulamento em Suzuka

Carregar reprodutor de áudio

As equipes de Fórmula 1 admitiram que ignoraram o cenário do livro de regras que concede pontos completos a corridas encurtadas.

O GP do Japão terminou de maneira confusa, se Max Verstappen havia feito ou não o suficiente para vencer o mundial, depois que a corrida de Suzuka só teve pouco mais da metade da distância.

Várias equipes tiveram a impressão de que os regulamentos que mudaram após o fiasco do ano passado no GP da Bélgica, deixaria Verstappen a um ponto de garantir a coroa de 2022.

No entanto, a interpretação do texto do regulamento da FIA significava que, com a corrida indo até o limite de tempo máximo, em vez de ser interrompida, todos os pontos seriam distribuídos.

Isso significava que, quando Charles Leclerc recebeu uma punição de cinco segundos por ganhar vantagem cortando a chicane, caindo para o terceiro lugar, Verstappen foi coroado campeão.

O diretor esportivo da Alpine, Alan Permane, que trabalhou com outras equipes e a FIA para finalizar as regras para 2022, disse que o objetivo do regulamento é garantir que os pilotos não recebam pontos completos por terem completado apenas algumas voltas.

Perguntado se ficou surpreendido com o fato de a FIA no Japão ter dado pontos completos, ele disse: "Sim. Porque tenho de dizer que trabalhamos com outros por esse regulamento e sabemos o que ele pretende fazer. Mas claramente como o aplicaram, é claramente o que ele diz."

Permane disse que as equipes responderam à corrida em Spa no ano passado para garantir que os pontos distribuídos refletissem quanto tempo as corridas duravam.

"Foi feito depois de Spa porque a corrida não pôde ser retomada e tinha feito apenas algumas voltas", disse ele. "Acho que talvez tenhamos levado isso literalmente demais. Então talvez precisemos corrigir.

"O que eles fizeram está correto para a forma como os regulamentos estão escritos, mas não tenho certeza se está correto para a forma como eles se destinam."

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que as equipes têm que assumir a culpa por não serem mais claras na redação do regulamento de que pontos limitados são dados para corridas atrasadas e que não podem percorrer toda a distância.

"Sinto-me responsável por isso, porque fazemos essa revisão todo inverno e cada equipe tem a oportunidade de trazer pontos que não estão claros", disse ele.

"Ainda não entrei em detalhes com a equipe, sobre qual era exatamente a brecha. Mas digamos que tudo o que definimos junto com a FIA e a F1 depois de Spa só é válido se a corrida não terminar normalmente, claramente algo que todos nós negligenciamos.

"Todos nós somos responsáveis ​​neste inverno por acabar com as brechas, se houver alguma, ou interpretações diferentes."

