Kevin Magnussen fez história nesta sexta-feira em Interlagos. O dinamarquês foi o primeiro piloto a conquistar uma pole position para a Haas na Fórmula 1. O feito também é inédito para o seu país, sendo o primeiro dinamarquês a ter o direito a sair na frente.

Mag foi a pista de Interlagos quando a chuva ameaçava a voltar, conseguindo uma marca superior a de Max Verstappen e contou com a sorte, ao ver George Russell sair da pista e atrsar a retomada da sessão. Com isso, a chuva voltou e os pilotos não puderam melhorar seus tempos, fazendo explodir em festa os boxes da equipe norte-americana.

Veja como foi a festa

Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, celebrates 1 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, celebrates 2 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, celebrates with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 3 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, celebrates with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 4 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, celebrates with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 5 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, is interviewed after Qualifying 6 / 14 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, the Haas F1 team celebrate after securing pole 7 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, the Haas F1 team celebrate after securing pole 8 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, the Haas F1 team celebrate after securing pole 9 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, the Haas F1 team celebrate after securing pole 10 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team, the Haas F1 team celebrate after securing pole 11 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, celebrates 12 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team celebrates pole position 13 / 14 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pole man Kevin Magnussen, Haas F1 Team, celebrates with Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 14 / 14 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

SEXTA-LIVRE: ZEBRA HISTÓRICA! Magnussen é POLE para GP de São Paulo; Ferrari VACILA DE NOVO!

