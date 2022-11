Carregar reprodutor de áudio

Sergio Pérez deixou a pista de Interlagos nesta sexta-feira aborrecido com a posição final no grid de largada da corrida sprint de sábado, quando largará ao lado de Charles Leclerc, da Ferrari, seu rival direto pelo segundo lugar no campeonato de pilotos da Fórmula 1.

"Foi uma classificação infeliz. Leclerc e Ferrari me atrasaram. Ficou muito claro para mim que ele estava muito lento com os pneus intermediários na volta de saída e pensei que ele ia parar", disse Pérez, falando sobre o momento em que Leclerc estava no Q3.

Saindo dos pits, ‘Checo’ ficou atrás de seu companheiro de equipe, Max Verstappen, a quem ele rapidamente ultrapassou. Foi nesse momento que ele encontrou a Ferrari de Charles Leclerc, que estava rodando lentamente com pneus intermediários.

“Eu esperava que ele entrasse nos boxes e colocasse os slicks. Em vez disso, ele ficou à minha frente e eu tive que terminar minha volta logo atrás dele, o que significava que perdi muito tempo. Nunca saberemos onde poderia ter terminado, um top 3 teria sido possível hoje, mas terminamos na nona posição.

“Estou muito decepcionado com o resultado. Faremos um esforço amanhã para tentar recuperar e chegar aos pontos", disse o mexicano.

