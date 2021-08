Sebastian Vettel criticou o diretor de prova da Fórmula 1, Michael Masi, pela decisão de tentar iniciar o GP da Bélgica deste domingo (29) apesar das péssimas condições de visibilidade e aderência da pista e os pedidos dos pilotos pelo adiamento.

Com a maior incidência de chuva do fim de semana, Masi anunciou o adiamento da largada, inicialmente prevista para 10h, horário de Brasília, transferindo até 10h25, quando foram realizadas duas voltas de apresentação antes da interrupção indefinida.

Mas assim que os pilotos saíram do grid, os rádios mostravam a insatisfação com a decisão. Vettel já criticava Masi antes mesmo de ligar o carro, afirmando que a atitude do diretor de prova considerou apenas os ganhos financeiros da F1.

"Nós vamos largar atrás do safety car", foi informado Vettel pelo seu engenheiro da Aston Martin.

Mas o tetracampeão respondeu de forma dura, fazendo uma crítica direta a Masi pela decisão tomada.

"Qual é a diferença agora? Nenhuma. Acho que o dinheiro da TV faz a diferença agora. Só estou falando o óbvio. Agora chove mais do que há 20 minutos".

Seu engenheiro ainda relembrou que Masi monitora os rádios dos pilotos, afirmando que ele "está feliz por ouvir seus comentários". Mas Vettel não baixou a cabeça.

"Bem, não posso pagar a ele o mesmo valor que o pessoal da TV".

Veja o momento abaixo:

Essa não é a primeira crítica direta de Vettel a Masi no fim de semana. Ontem, após a forte batida de Lando Norris, que levou a uma suspensão da classificação de mais de 40 minutos, o tetracampeão afirmou que foi errado iniciar o Q3 com as péssimas condições de pista.

“Acho que Michael também não está orgulhoso do que aconteceu”, disse Vettel após a qualificação.

“É sempre fácil brincar de Capitão Retrospectiva. No entanto acho que precisamos encontrar uma maneira de ouvir mais os pilotos.”

“Dentro da garagem, é muito limitado, porque é como olhar pela janela. Mas no resto da pista, não tenho ideia do que está acontecendo.”

“Quando desci para Eau Rouge e subi o morro, havia muita água e eu gritava no rádio para bandeira vermelha. Acho que a verdade é que a sessão nem deveria ter começado.”

“Há muitas coisas que poderíamos ter sido feitas melhor. Eu acho que é melhor errar por ser muito seguro do que pouco. É bom que nada tenha acontecido, essa é a notícia principal, mas poderia ter sido um resultado diferente para Lando, e não tenho certeza se ele poderia ter feito alguma coisa. ”

