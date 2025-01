O ex-piloto e campeão em 1997, Jacques Villeneuve, defendeu a contratação de Lewis Hamilton pela Ferrari e 'alfinetou' Max Verstappen, afirmando que "ninguém se importa" se o holandês sair da Fórmula 1.

Villeneuve, em entrevista ao portal americano The Action Network, respondeu as críticas de Flavio Briatore, polêmico ex-chefe de equipe e hoje consultor da Renault/Alpine, em relação à ida de Hamilton para Scuderia e pela demissão de Carlos Sainz.

Para o canadense, só o aumento do valor da Ferrari no momento da contratação já justifica a contratação: "É muita falta de visão de Briatore sugerir que ele não consegue ver a lógica de contratar Lewis Hamilton pela Ferrari. Basta ver o valor da Ferrari no momento em que o contrataram".

"Não se pode olhar para a Ferrari apenas como uma equipe de corrida. É um setor inteiro. Sim, eles estão lá para vencer, mas vencer os ajuda a vender mais carros e aumenta o valor da Ferrari. Esse é o negócio e a contratação de Lewis valeu milhões e milhões, portanto foi a melhor jogada que já fizeram", afirmou o ex-piloto.

O campeão de 1997 compara a transferência de Hamilton com a de Michael Schumacher: "A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari é a jogada de maior visibilidade da F1 desde que Michael Schumacher trocou Bentton pela Ferrari".

"Independentemente dos resultados das corridas, Lewis Hamilton é o maior piloto de todos os tempos por causa de todos os seguidores que ele tem".

"Ele é muito diferente", continua. "Ele é único. Ele quebrou os paradigmas. Há muita coisa que depende dele. Ele tem a maior imagem. Sua imagem vai além da F1. E não há muitos pilotos assim".

No entanto, ainda elogiando o heptacampeão, Villeneuve alfinetou Verstappen: "Tire Verstappen da F1. Ninguém se importa. Tire Hamilton da F1, as pessoas se importam. Então, sim, é a maior contratação. E a Ferrari também é uma das maiores marcas do mundo, se não a maior. Então, junte os dois, sim, é claro, é incrível".

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e... ANÚNCIO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e mais...

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!