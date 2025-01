Alonso revela o que mais lhe frustra na F1 atual

O bicampeão da Fórmula 1 Fernando Alonso revelou que a presença da mídia é o que lhe causa a maior frustração durante os finais de semana de corrida, afirmando que, se pudesse, ignoraria essa parte dos GPs.

A Aston Martin não viveu uma temporada ideal em 2024. Após um início fortíssimo em 2023, com uma sequência de pódios, a equipe teve uma queda de rendimento e não deu ao espanhol a chance de disputar as primeiras posições no ano passado.

Como resultado, a Aston Martin se viu em uma "terra de ninguém", em quinto lugar entre os construtores, com o espanhol indicando desde o início que eles estariam de olho nas temporadas de 2025 e 2026. Parece que o bicampeão está cansado de divulgar sua posição para a mídia.

"A coisa mais frustrante para mim é a mídia, porque, embora eu não tenha nada contra ela, é sempre uma questão de tentar explicar aos fãs e a vocês por que estamos onde estamos", explicou Alonso ao RacingNews365.com.

"Quando nos vemos através da mídia, é um pouco surpreendente que sempre tenhamos que explicar por que estamos aqui, porque não é como se estivéssemos no pódio na corrida anterior e depois desistíssemos [mais cedo]".

Alonso sugeriu que, embora a forma da Aston Martin tenha sido um dado adquirido durante todo o ano, ele teve que explicar, semana após semana, por que eles não terminaram nos primeiros lugares, uma situação que claramente frustra o bicampeão.

