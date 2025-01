Will Buxton deixa F1 e assume narração da Indy

Foi anunciado nesta terça-feira (14) que Will Buxton passará a fazer parte da equipe de narração da Indy já no dia 1 de março, quando acontece a etapa de São Petersburgo.

O jornalista inglês, de 43 anos, ficou conhecido mundialmente pela sua participação em Drive to Survive.

Para quem estranhou a mudança, Buxton, na verdade, retorna ao grupo FOX, tendo começado sua carreira na TV no SPEED Channel, em 2010, como repórter de Fórmula 1 quando a emissora detinha os direitos.

Buxton tem passagem pela F1 Magazine, antes de se tornar diretor de comunicações para o GP2, conhecida atualmente como a Fórmula 2. O jornalista chegou a trabalhar com Lewis Hamilton e Nico Rosberg à época.

"Estou absolutamente emocionado por embarcar nesta nova e incrivelmente emocionante oportunidade de retornar à FOX, exatamente 15 anos após o SPEED Channel ter oferecido a um jovem e muito inexperiente repórter sua primeira oportunidade na TV aberta", disse Buxton no comunicado oficial.

Buxton acompanhou a transição dos direitos de transmissão da F1 para a NBC Sports de 2013 a 2017, dobrando suas funções na F1 e no pitlane da Indy em várias corridas. Com a aquisição da F1 pela Liberty Media, Buxton foi o apresentador no digital da categoria e desempenhou um papel fundamental no avanço da F1TV, em que se tornou uma parte central do canal.

"Ter a chance de contar suas histórias e narrar suas corridas é um sonho que se tornou realidade, e algo que nunca imaginei que teria a honra de fazer. É uma tremenda responsabilidade, e não é algo que levo de ânimo leve".

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e... ANÚNCIO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Crise na KTM: ACOSTA NA DUCATI com MÁRQUEZ e BAGNAIA? Moreira supera Valentino, Dakar e mais...

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!