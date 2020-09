Campeão mundial da Fórmula 1 em 1997 pela Williams e polêmico comentarista da categoria máxima na TV internacional, Jacques Villeneuve voltou a fazer um comentário controverso sobre a elite do esporte a motor mundial. O canadense afirmou que “a Ferrari poderia ter sido a Mercedes de hoje, mas eles dispensaram engenheiros talentosos principalmente porque eles não eram italianos".

Villeneuve seguiu o raciocínio dizendo que o capital humano migrou da Ferrari justamente para a Mercedes. "Todos eles acabaram lá, do outro lado”, disse o canadense, referindo-se a figuras como James Allison, diretor técnico da equipe alemã.

“O problema não é o fato de que eles (Ferrari) não estão vencendo, mas que estão tecnicamente muito atrás”, explicou o campeão de 1997 à Sky Itália. Questionado sobre a possibilidade de a escuderia dar a volta por cima em 2022 com as novas regras, Villeneuve respondeu: “Não, porque as mudanças dizem respeito ao chassi e à aerodinâmica, não ao motor. A Mercedes poderá levar a vantagem que já possui."

Não foi a primeira vez que o canadense criticou a preferência da Ferrari por um staff italiano. Anteriormente, o ex-piloto afirmou: “Eles querem fazer da Ferrari uma verdadeira equipe italiana, mas não acho que isso seja uma pré-condição para o sucesso na F1 moderna. A equipe está enfrentando tempos extremamente difíceis e vai demorar muito para subir novamente. Talvez demore em pelo menos dois anos."

"O mais importante é conseguir as melhores pessoas para a equipe, independentemente dos custos”, completou Villeneuve, que foi campeão justamente em cima de um piloto da Ferrari, o alemão Michael Schumacher.

