O GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, disputado neste domingo em Silverstone, não teve apenas o vencedor Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, como destaque na Inglaterra. O francês Romain Grosjean também chamou a atenção, mas pelo excesso de agressividade.

O piloto da Haas até chegou a tomar uma advertência (bandeira preta e branca) do diretor de provas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Michael Masi, quando disputava posição com o espanhol Carlos Sainz, da McLaren.

Após a corrida, Grosjean se defendeu, ponderando que o holandês Max Verstappen, da Red Bull, não sofre tais críticas, mesmo com estilo de pilotagem igualmente agressivo. Entretanto, o australiano Mark Webber, que correu pela RBR entre 2007 e 2013, não concordou.

Muito pelo contrário: o ex-piloto da F1 detonou o ex-colega francês e afirmou que o piloto da Haas "não entende as regras" da categoria. Webber também lembrou Grosjean preside a Associação de Pilotos de GPs (GPDA, na sigla em inglês) da F1.

"Não acho que ele entenda as regras do jogo. Ele está se movimentando tarde demais pra se defender. Ele diz que está deixando a largura de um carro por dentro, o que tecnicamente ele está, mas essa movimentação de um lado para o outro no meio da pista em alta velocidade... Ele tem que estar bem mais longe para mostrar sua intenção antes", ponderou o australiano, que venceu nove corridas na F1.

"Acho que o Grosjean tem uma incompreensão grosseira do que é atualmente uma corrida em um GP em termos de briga roda a roda", seguiu Webber, que correu por Minardi, Jaguar, Williams e Red Bull na F1 entre 2002 e 2013.

"Ele é o presidente da GPDA, deveria saber as regras. Para mim, Grosjean está fora dos limites da F1", completou o terceiro colocado das temporadas 2010, 2011 e 2013 da categoria máxima do automobilismo mundial.

