Williams divulga data de "lançamento digital" do carro de 2020

Em busca de uma temporada melhor que as dos anos anteriores, a Williams anunciou que irá divulgar as imagens de seu novo carro, o FW43, no dia 17 de fevereiro, às 8 da manhã, horário local (5 da manhã no horário de Brasília), dois dias antes do início dos testes de pré-temporada em Barcelona. Com isso, a equipe britânica passa a dividir o dia com a Racing Point, que revelará seu novo carro em um evento na Áustria.

O carro de 2020 da Williams será pilotado por George Russell, de volta para uma segunda temporada com a equipe, e o novato e ex-piloto da Fórmula 2, Nicholas Latifi, que substitui Robert Kubica.

Em 2019 a Williams chegou a divulgar imagens da pintura mais cedo, em 11 de fevereiro, mas o carro teve sua estreia oficial bastante atrasada, após a equipe perder os dois primeiros dias dos testes de pré-temporada em Barcelona. Esse foi apenas o primeiro capítulo de uma temporada que terminou como a pior da equipe em sua história na F1, conquistando apenas um ponto em 21 etapas e que teve a saída de Paddy Lowe do time.

Para evitar um ano igual 2019, a Williams está fazendo uma reestruturação de sua área técnica, tendo contratado recentemente o ex-engenheiro da Red Bull David Worner como o novo chefe de design e o ex-Renault Jonathan Carter como seu vice.

A Unilever, patrocinadora de longa data da Williams, responsável pelas logos da Rexona e Sure nos carros, não renovou o contrato com a equipe para 2020, mas sua patrocinadora master, ROKit, anunciou renovação até 2023.

Com o anúncio da Williams, resta apenas a data da Red Bull. Confira na tabela abaixo o calendário de lançamentos das equipes da F1:

Data Equipe Lugar 11 de fevereiro Ferrari Maranello 12 de fevereiro Renault Enstone 13 de fevereiro McLaren Woking 14 de fevereiro Alpha Tauri Salzburg 14 de fevereiro Mercedes Silverstone 17 de fevereiro Racing Point Mondsee 17 de fevereiro Williams Apenas Digital 19 de fevereiro Alfa Romeo Barcelona 19 de fevereiro Haas Barcelona

