Toto Wolff prevê dinâmica de trabalho "diferente" pós-pandemia

Uma das principais consequências da pandemia da Covid-19 é uma grande mudança no esporte como conhecemos. A volta da NASCAR, no domingo, é uma prova disso, com uma etapa condensada, com distanciamento social e normas de segurança em prática. E, na Fórmula 1, a situação deve ser similar.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, acredita que a dinâmica na F1 pós-pandemia será muito diferente da que conhecemos, e já está se preparando para isso, planejando as novas medidas de segurança.

"Temos uma grande força-tarefa, que está estruturando como será a vida após o coronavírus, o distanciamento social, a movimentação de mesas e postos de trabalho. Vai ser bem diferente", disse Wolff.

"Algo que aprendemos é que podemos fazer muita coisa em casa. As videoconferências são eficientes, então acredito que isso vai mudar nosso trabalho. Estamos planejando as próximas corridas com a expectativa de começar a temporada em breve".

Sobre a volta da temporada 2020, Wolff afirmou estar orgulhoso em ver que seu país natal deve receber a prova de abertura. A Liberty Media tem a pretensão de fazer duas provas no Red Bull Ring, na Áustria, em 05 e 12 de julho.

"Estou otimista de que iremos começar na Áustria, já que tem sido um país bem sucedido no combate ao vírus. Acredito que eles vão apresentar um plano para podermos correr".

"Conheço o circuito muito bem, porque fiz mil voltas como piloto e instrutor. Fico muito orgulhoso que a Áustria vai abrir a temporada pela primeira vez. Estou ansioso por isso".

GALERIA: Relembre os carros da Mercedes na F1

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 17 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 17 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 17 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 17 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 17 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 17 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 17 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 17 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 17 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 17 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2020: Mercedes AMG F1 W11 14 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 15 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 16 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 17 / 17 Foto de: Mercedes AMG

