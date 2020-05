Kevin Harvick, que estava na liderança do campeonato apesar de ainda não ter vencido quando a NASCAR suspendeu sua temporada, corrigiu esse erro com uma performance dominante em Darlington nesse domingo.

O piloto liderou 159 das 293 voltas da corrida e contou com a ajuda de sua equipe que fez um grande trabalho nas paradas. Harvick segurou Alex Bowman por pouco mais de dois segundos, e se manteve como o único piloto a terminar no Top 10 em todas as provas da temporada.

Essa foi a 50ª vitória de sua carreira, empatando com com Ned Jarrett e Junior Johnson, atingindo o 12º lugar na lista de maiores vencedores da Cup Series.

Kurt Busch foi o terceiro, Chase Elliot o quarto e Denny Hamlin completaram o Top 5. Fechando o Top 10, Maartin Truex Jr, Tyler Reddick, Erik Jones, John Junter Nemechek e Matt Kanseth, esse último em sua primeira participação na temporada de 2020.

O primeiro estágio ficou com William Byron, após o líder Jimmie Johnson bater na traseira de Chris Buescher na volta final. Buescher estava lutando para não tomar uma volta, mas os dois acabaram abandonando

Hamlin foi o segundo, com Bowman em terceiro, Harvick quarto e Keselowski fechou o Top 5.

A pole da prova havia ficado com Keselowski, graças ao sistema implementado pela NASCAR durante a quarentena. Por enquanto, os eventos da categoria contarão apenas com as corridas, sem treinos livres e classificatórios. Com isso, a ordem do grid de largada será definida por sorteio.

No segundo estágio, Keselowki garantiu a vitória, segurando Bowman, com Truex terminando em terceiro após uma recuperação.

A prova deste domingo foi o primeiro evento ao vivo da NASCAR desde a corrida de 08 de março em Phoenix. Na semana seguinte, todos os esportes profissionais dos Estados Unidos foram suspensos com a chegada da pandemia da Covid-19 ao país.

Nas últimas semanas, os governadores das Carolinas do Norte e do Sul afrouxaram as normas de quarentena, o que permitiu à NASCAR marcar diversas provas em Darlington e no Charlotte Motor Speedway ao longo das próximas duas semanas, todas com portões fechados.

A Xfinity Series irá correr em Darlington na noite de terça, enquanto a Cup irá realizar mais uma prova no local na quarta antes da NASCAR mudar para Charlotte, correndo no local a partir de 24 de maio.

Portões fechados, distanciamento e medidas sanitárias

A corrida aconteceu sem fãs, com normas de distanciamento social para todo os presentes, verificação média antes e depois do evento, e uma programação condensada para apenas um dia.

A equipe de transmissão da Fox trabalhou a partir de um estúdio em Charlotte e o canal teve apenas um repórter no local. O contingente de mídia independente foi reduzido a quatro membros trabalhando da sala de imprensa e apenas três fotógrafos estiveram na pista (dois da Getty Images/NASCAR e um da Associated Press).

As equipes foram reduzidas e ficaram separadas umas das outras (mesmo que fossem da mesma organização), para reduzir a possibilidade de exposição ao vírus.

"Nós percebemos que somos apenas convidados em cada comunidade e, durante a preparação para os eventos, vamos prestar muita atenção no desenvolvimento das coisas, sabendo nossos planos podem depender dos eventos relacionados à pandemia", disse John Bobo, vice-presidente de operações de corrida da NASCAR ao Motorsport.com no sábado.

"Os eventos serão muito diferentes do que foram no passado. O modo que viajamos para o evento, como entramos e nos movemos pelo evento, nossa saída: tudo será diferente".

