Racing Point descarta Vettel e garante Stroll na equipe em 2021

Por mais que parecesse óbvia a permanência de Lance Stroll na Racing Point / Aston Martin em 2021, tendo em vista o vínculo entre o pai do piloto e a montadora, a renovação do contrato ainda não tinha sido anunciada. E, no contexto das mudanças no mercado da Fórmula 1 na semana passada, o chefe da equipe quis encerrar qualquer rumor que poderia surgir.

Até o momento, a única informação que se tinha era de que Sergio Pérez estava garantido na equipe até 2022. Já Stroll está em seu último ano do contrato atual.

Porém, quando questionado pela Radio-Canada Sports sobre o mercado de transferências, o chefe da Racing Point Otmar Szafnauer deixou claro que Vettel não tem nenhuma ligação com a Aston Martin e que contará com Stroll para 2021.

"É uma loucura. A temporada de transferências de 2021 já começou e não fizemos nem uma corrida em 2020. Estou um pouco surpreso com a Ferrari e Sebastian, porque ele é um grande piloto e um amigo".

"Eu o conheço há muito tempo. Ele conquistou tanto na F1 que até ganhou muito jovem quando estava na Toro Rosso, o que é incrível. É verdade que existem pilotos que ganharam GPs no mercado, até mesmo campeões. É uma ideia interessante, mas preferimos tirar o melhor dos pilotos que temos".

"E, se dermos o melhor a eles, eles também poderão vencer corridas e se tornar campeões mundiais. Nossos pilotos se dão bem e estão contratualmente vinculados para 2020 e 2021".

Stroll, porém, terá que trabalhar em uma área que está longe de ser sua especialidade: o ritmo nas voltas de classificação.

"Se Lance estiver melhor colocado no grid, ele lutará com mais frequência no Top 10. E no Top 10, ele mostrou que pode fazer grandes corridas. Se você ficar no fundo do grid, é mais fácil ter problemas".

Szafnauer tem total confiança no RP20, o "Mercedes rosa", como ficou conhecido durante a pré-temporada.

"Se você é rápido em Barcelona, é rápido em praticamente todos os lugares. Quando você dá a Lance um bom carro, ele pode melhorar suas habilidades na pilotagem e ser ainda melhor. Parece que construímos um carro assim nas férias, e acho que ele terá mais facilidade nessa temporada".

Um bom carro que será mais ou menos mantido para 2021, devido ao adiamento do novo regulamento técnico para 2022 devido à pandemia da Covid-19.

"Haverá algumas modificações para o carro de 2021, mas o básico não mudará. Portanto, acredito que tudo deve ficar bem".

GALERIA: Relembre os carros da Racing Point / Force India na F1

Galeria Lista 2008: VJM01 1 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella 2009: VJM02 2 / 13 Foto de: XPB Images Pilotos: Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella e Vitantonio Liuzzi 2010: VJM03 3 / 13 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Pilotos: Adrian Sutil e Vitantonio Liuzzi 2011: VJM04 4 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Adrian Sutil e Paul di Resta 2012: VJM05 5 / 13 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta, Nico Hulkenberg 2013: VJM06 6 / 13 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Pilotos: Paul di Resta e Adrian Sutil 2014: VJM07 7 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2015: VJM08 / VJM08B 8 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2016: VJM09 9 / 13 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Nico Hulkenberg 2017: VJM10 10 / 13 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon 2018: VJM11 11 / 13 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Esteban Ocon / Force India entre os GPs da Austrália e Hungria e Racing Point Force India da Bélgica até o final do ano 2019: RP19 12 / 13 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotos: Sergio Pérez e Lance Stroll 2020: RP20 13 / 13 Foto de: Racing Point Pilotos: Lance Stroll e Sergio Pérez

VÍDEO: Reginaldo Leme avalia dupla da Ferrari e futuro de Vettel na F1

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

.