Após Lewis Hamilton falar no domingo que não garantia sua permanência no grid em 2021, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, afirmou ter toda a certeza de que ele e seu piloto ainda não encerraram seus capítulos na Fórmula 1, apesar dos rumores.

Wolff analisa a possibilidade de assumir um novo papel dentro da Mercedes enquanto pondera um plano de sucessão a longo prazo. Já Hamilton segue sem ter um contrato garantido para 2021.

Falando com jornalistas em Ímola sobre o futuro de Wolff e o impacto que sua saída teria na equipe, Hamilton disse: "Eu nem sei se estarei aqui no próximo ano, então não é muito uma preocupação para mim no momento".

"Eu e Toto temos muitas conversas profundas, então estou muito ciente de onde ele está mentalmente, e dividimos muito, carregamos muito peso juntos. Estou aqui há muito tempo. Definitivamente entendo ele ao querer dar um passo atrás e ficar mais com a família".

Os comentários de Hamilton duvidando sua própria posição na Mercedes inflamaram os rumores de que ele poderia chocar o esporte anunciando sua saída após igualar os sete títulos de Schumacher.

Mas Wolff insiste que não devem haver dúvidas sobre o seu futuro ou o de Hamilton, dizendo que o destino de ambos devem ser resolvidos juntos.

"Acredito que estamos juntos nessa. Temos uma simbiose e obviamente é importante entendermos onde nossas cabeças e corações estão para o próximo ano. Mas eu disse que essa é a minha equipe. Sou popular dentro da Mercedes e não vou a lugar algum".

"Meu papel pode mudar no futuro, e é algo que ele questionou, e acho que nada está garantido ainda. É algo como Niki Lauda passou nos anos 70: acordar uma manhã de sexta ou sábado e falar que não está mais se divertindo. E acredito que isso pode acontecer com qualquer um".

"Mas queremos continuar nossa jornada. Nosso capítulo não está encerrado. Lewis, eu e toda a equipe, ainda estamos nessa".

Enquanto nenhum tem um contrato garantido para o próximo ano tão tarde na temporada, Wolff disse que o atraso nos acordos foi simplesmente causado pela equipe preferir focar primeiro na conquista dos títulos.

"Entre a Mercedes e eu, tudo está certo: é só uma questão de assinar o papel no momento correto. Também estou concentrado na conquista do campeonato e sinto que não é certo gastar dias com advogados, então estou focado na pista".

"Acho que Lewis e eu somos muito similares. Não sinto que é o momento é oportuno para sentar e falar disso, enquanto os campeonatos seguem em aberto. E haverá um momento em que o Mundial de Pilotos será decidido, aí sentaremos. Temos meses antes da primeira corrida na Austrália".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: A vitória de Hamilton, o hepta da Mercedes e a confusão no final do GP da Emilia Romagna

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?