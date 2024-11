F1 - Wolff: "Uma questão de tempo" até Bottas retornar à Mercedes

Valtteri Bottas parece estar pronto para permanecer na Fórmula 1 com um papel de piloto reserva na Mercedes, com um acordo aparentemente prestes a ser concluído.

O finlandês passou cinco anos na Mercedes entre 2017 e 2021, antes de se transferir para a Alfa Romeo em 2022. A equipe foi rebatizada como Sauber e ele dela sairá no final de 2024, quando o time substituirá seus dois pilotos atuais.

Na Sauber, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto foram contratados para 2025, com a aquisição da escuderia por parte da Audi concluída a tempo da marca alemã entrar na F1 a partir do ano seguinte, em 2026.

Bottas esperava manter seu lugar, mas foi o último piloto do grid atual a saber seu destino -- embora agora pareça haver um nível de certeza de que ele retornará às Flechas de Prata como piloto reserva, onde o adolescente Andrea Kimi Antonelli fará parceria com George Russell.

"Nada está assinado, nada está feito, mas se o tivéssemos de volta na família, todos nós estaríamos cheios de alegria", disse o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, ao Viaplay, antes da classificação para o GP de Las Vegas.

"Quero dizer, o que se pode dizer é que se você tiver a oportunidade de ter um piloto como Valtteri de volta à família Mercedes, com sua habilidade, com sua experiência mais recente com esses carros modernos, você pode se considerar super sortudo."

Perguntado sobre o quanto ele estaria ansioso para receber Bottas de volta, Wolff acrescentou: "Muito. Você sabe que, no final das negociações, os advogados sempre querem fazer com que os contratos fracassem! Estou brincando, eles são ótimos advogados, e é uma questão de tempo."

Valtteri Bottas, da Stake F1 Team KICK Sauber, no cockpit Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Bottas, 35 anos, venceu 10 corridas como companheiro de equipe de Lewis Hamilton na Mercedes, terminando duas vezes em segundo lugar no campeonato de pilotos -- o heptacampeão sairá das Flechas de Prata no fim deste ano rumo à Ferrari, sendo substituído por Antonelli.

Bottas não terminou além do 13º lugar em GPs este ano em uma temporada difícil para a Sauber, mas admitiu no início do fim de semana que acha que ainda tem muito a oferecer ao esporte.

"A maneira como minha carreira de piloto de F1 terminou, por enquanto, não foi a melhor maneira", disse ele.

"Sinto que ainda tenho muito a oferecer para o esporte e ainda o amo. Adoro correr contra os melhores pilotos do mundo, nos melhores carros do mundo. É isso que eu amo. Portanto, estou apenas tentando descobrir agora qual será o próximo passo".

"Estou vivendo o dia a dia. Há algumas coisas interessantes na mesa e depois veremos. Você sabe, a vida continua. Há muitas coisas interessantes pela frente. É um esporte complicado. Acho que tive um pouco de azar".

Veja DEBATE sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP de LAS VEGAS, nos EUA | Q4

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!