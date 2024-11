Franco Colapinto teve um ótimo início de quali na madrugada deste sábado em Las Vegas, ao ficar em nono lugar no Q1 para conseguir passar confortavelmente para o Q2, o que seu companheiro de Williams Alex Albon não conseguiu fazer. Mas, depois, quando chegou a segunda fase da classificação, o piloto argentino começou com uma volta de 1min33s749 que o colocou parcialmente entre os dez primeiros, antes de perder o controle do carro e bater forte contra a barreira, interrompendo a tomada de tempos.

Colapinto saiu para uma volta e não começou bem no primeiro momento, ficando a 0s230 de seu melhor tempo, mas conseguiu melhorar no trecho seguinte no circuito de Vegas. O pior, no entanto, aconteceu no terceiro setor da pista, quando ele bateu no muro interno com o pneu dianteiro esquerdo e depois no muro externo, causando sérios danos ao carro após grande trabalho da Williams para recuperar os carros de Franco e de Albon após acidentes da dupla no GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos.

