Zhou se diz impressionado com união dos pilotos e chama Fórmula 1 de "família"

O piloto chinês, Zhou Guanyu, disse que era "agradável de ver" como os pilotos da Fórmula 1 ficam unidos quando estão tratando de grandes questões, como se o GP da Arábia Saudita deveria continuar depois de um ataque com mísseis perto do autódromo.

O novato da Alfa Romeo também ficou animado com a reação ao seu grande acidente em Silverstone, com a F1 e seus companheiros perguntando sobre sua saúde, o que "significou muito".

Zhou disse: "Foi incrível, primeiro a Fórmula 1 e depois os pilotos aqui no paddock, me perguntando se eu estava bem. Significa muito.

"Coisas assim, ninguém quer ver, e para seguir em frente com isso, estou super feliz e satisfeito com os avanços da segurança até aqui. O halo foi o grande responsável por me salvar no acidente.

"Me sinto muito bem, é um grande grupo e uma família aqui na Fórmula 1. Creio que todos os pilotos realmente se unem.

"Coisas como a Arábia Saudita, tentamos nos manter unidos como grupo, de dar o melhor futuro para o desenvolvimento da F1, o que para mim, como novato, é muito surpreendente e agradável de ver.

"Porque nos últimos anos, os observando, se via muitos pilotos tendo grandes brigas entre eles e nunca se falavam. Isso mostra como as coisas estão mudando."

Zhou Guanyu said he received a lot of support from his peers after his Silverstone crash. Photo by: JEP / Motorsport Images

Zhou se juntou à Alfa Romeo no lugar de Antonio Giovinazzi para a temporada de 2022, junto com o ex-piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, tendo terminado em terceiro lugar na classificação da Fórmula 2 em 2021. Ele já conquistou cinco pontos, o primeiro na estreia da temporada no Bahrein, antes de conseguir um oitavo lugar no GP do Canadá.

Zhou disse que foi uma "grande surpresa" ver o quanto os outros pilotos são amigáveis e adiciona: "No entanto, tem algumas pessoas que talvez não conversem entre si."

“Mas, no geral, temos um grande grupo, sempre tentando ter uma mensagem única que estamos enviando para outras pessoas, não dizendo 'estou aqui' e alguém dizendo 'acabou aqui' com uma coisa diferente.”

