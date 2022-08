Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?

Carregar reprodutor de áudio

As férias de verão da Fórmula 1 chegaram ao fim! Neste fim de semana, os carros da principal categoria do automobilismo voltam a acelerar, agora no GP da Bélgica, a primeira de uma rodada tripla que ainda conta com Holanda e Itália, em um momento que pode ser decisivo para a disputa do título.

Max Verstappen chega à Bélgica com 80 pontos de vantagem para Charles Leclerc, enquanto a Red Bull abre 97 de dianteira para a Ferrari entre os construtores. E enquanto o time austríaco buscará manter essa ampla vantagem, a equipe de Maranello deve se esforçar para reduzir ao máximo essa diferença até o fim das provas europeias da temporada.

Qual a importância dessa série de corridas para efeito de campeonato? A equipe do Motorsport.com analisa as possibilidades.

O programa também traz o Momento Stock Car, que repercute a indicação da engenheira da Ipiranga Racing, Rachel Loh, na equipe da FIA que atuará no GP de Singapura de F1.

OUÇA AGORA MESMO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Sustentável, mais elétrico, sem MGU-H... TUDO o que você PRECISA saber dos motores da F1 de 2026