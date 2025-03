F1: Zhou: “Se voltar para a F1, seguirei modelo de Hamilton”

Zhou Guanyu assumiu o papel de piloto reserva na Ferrari na Fórmula 1 depois de sair da Sauber no final de 2024. Com Lewis Hamilton deixando a Mercedes e se juntando à equipe de Maranello, os dois pilotos começaram a trabalhar sob o mesmo teto.

Sobre como é trabalhar com Hamilton, o piloto chinês disse: "É muito fácil trabalhar com Lewis, ele me trata como um companheiro de equipe. É um cara muito humilde, sempre quer obter muitas informações da equipe."

"Mesmo sendo sete vezes campeão mundial, ele ainda quer melhorar. Para um jovem piloto como eu, isso é incrível. Se eu voltar para a F1, acho que tenho que adotar esse modelo.”, explicou.

Falando sobre o interesse de Hamilton em jogos eletrônicos, Zhou disse que o heptacampeão mundial carrega seu PlayStation aonde quer que vá.

"Acho que Lewis joga games diferentes dos meus. Ele gosta mais de Call of Duty e usa um PlayStation e até o carrega com ele. Estou jogando Counter-Strike no computador."

A paixão de Zhou por games não é apenas por diversão. O piloto chinês também revelou que participou de um grande torneio de Counter-Strike em Xangai no final de 2024: "No final da temporada, participei diretamente do maior evento de Counter-Strike e joguei com os campeões mundiais nas fases finais".

"Era como um fã de F1 dirigindo um carro de corrida ao lado de Lewis! Eu estava muito nervoso ... Eu queria ter um bom desempenho porque gosto muito deste jogo!"

