F1: Norris fica 'encantado' por rally e quer experimentar categoria no futuro

Lando Norris estreou na Fórmula 1 com a McLaren em 2019 depois de crescer progressivamente nas categorias inferiores, mas antes, ele provou corridas de carros esportivos com uma aparição nas 24 Horas de Daytona em 2018 quando formou dupla com Fernando Alonso para a equipe United Autosports.

Mas agora, Norris está ansioso para dar uma chance a outra categoria do automobilismo e tentar a sorte em um carro de rally em algum momento do futuro. Isso veio depois que Norris lançou uma nova linha roupa para sua marca Quadrant, que tinha uma tema off-road e incluía um sessão de fotos com um carro de rally.

"Quero provar alguns rallys em algum momento", disse Norris ao Motorsport.com em uma entrevista antes das férias de verão.

"Nossa próxima coleção de roupas da Quadrant é um pouco off-road. Então, recentemente, fizemos algumas coisas para gravar uma peça que incluía rally.

"E me dei conta ao ir pela primeira vez e presenciar, o quão loucas estão essas pessoas. Me fez ter muita, muita vontade de tentar.

"Poderia começar onde não tenha árvores [no] fim do ano, só quero tentar - em algum lugar seguro! Com barreiras de pneus em algumas partes.

“Tipo, controlar o carro e acionar o freio de mão e cronometrar e todas essas coisas, é sempre bom fazer de vez em quando para controlar o carro e manter o juízo com mais do que apenas pilotar um carro de Fórmula 1.

"É como o karting. Muitos pilotos de Fórmula 1 gostam de correr no kart porque os devolvem a sensação de sentir coisas e está muito relacionado ao sentimento do karting. O mesmo com os rallys, só quero ir e provar algo novo."

Norris não seria o primeiro piloto de F1 a provar os rallys nos últimos anos. O atual piloto da Alfa Romeo, Valtteri Bottas, apareceu no Rally Ártico algumas vezes, enquanto o campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen, participou de vários eventos do Campeonato Mundial de Rally durante seu descanso da F1 em 2010 e 2011.

Perguntado se consideraria um rally competitivo no futuro, Norris respondeu: "Talvez algum dia.

“Eu vou ter que tentar primeiro, só para ver como é, só porque parece incrível e sim, sempre há coisas na vida que as pessoas querem tentar fazer.

“Isso é algo que eu adoraria tentar em algum momento.”

