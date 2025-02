Ben Sulayem quer uma equipe chinesa no grid da F1

A Andretti, anteriormente, a equipe mais próxima de conseguir entrar na Fórmula 1. Agora, ela conseguiu passar pela inspeção da FIA sob a gerência da General Motors e nome da Cadillac para ser a 11ª equipe a partir de 2026.

Com um dos grandes participantes do mercado automobilístico dos Estados Unidos tendo garantido seu lugar no grid da F1, Mohammed Ben Sulayem está ansioso para ver outro grande participante entrar na briga, mas desta vez no mercado chinês.

"Nos últimos dois anos, meu sonho tem sido ter os grandes países na F1", disse Ben Sulayem ao jornal francês Le Figaro, quando perguntado sobre a possível expansão.

"Os Estados Unidos estarão presentes com a General Motors. O próximo passo é receber um fabricante chinês. Já temos um piloto", acrescentou, referindo-se a Zhou Guanyu, embora o piloto não esteja mais no grid regular após perder seu assento na Sauber.

O presidente da FIA prosseguiu dizendo que seu principal interesse não era ter mais equipes, mas ter equipes mais competitivas na F1 durante os finais de semana de corrida.

"Devemos pensar em termos de quantidade ou qualidade? - perguntou Sulayem. "Precisamos de equipes de qualidade", concluiu.

Otmar Szafnauer tem "projeto robusto" para ser 12ª equipe

Se Ben Sulyaem planeja receber uma 12ª equipe no grid da F1 no futuro, Otmar Szafnauer, ex-Alpine, parece já ter um plano para agradar o CEO da categoria.

Em entrevista ao PlanetF1, o ex-diretor dos franceses afirmou que já está trabalhando junto à FIA para que seu projeto seja aceito pela categoria.

Caso o plano realmente saia do papel, a nova equipe deverá pagar o valor de 20 milhões de dólares, cerca de R$1 bilhão, segundo o Pacto da Concórdia. Esse valor servirá para compensar os times atuais e tentar diminuir o interesse de fábricas em ampliar o grid.

"Tenho trabalhado com alguns financiadores americanos e alguns fabricantes de automóveis. Na época, quando comecei o projeto, seria para a 11ª equipe, mas agora com a Cadillac dentro, quando abrirem o processo, espero poder apresentar um projeto robusto para permitir a entrada do novo time".

