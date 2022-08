Carregar reprodutor de áudio

O dia no Hungaroring começou com hino brasileiro! Caio Collet conquistou sua primeira vitória na Fórmula 3 em meio a uma dramática corrida com pista molhada na Hungria, que terminou com o abandono de um dos candidatos ao título.

O piloto da MP Motorsport largou em quarto, subindo para terceiro com o pole Oliver Goethe perdendo terreno, antes de ultrapassar Isack Hadjar, candidato ao título. A partir daí, o brasileiro passou a desafiar o líder Franco Colapinto, trocando posições com o argentino antes de assumir a ponta na volta 10.

A partir dali, Collet manteve um bom ritmo, cruzando a linha de chegada com 8s5 de vantagem para Colapinto, que precisou segurar Kush Maini para manter sua segunda posição.

A corrida começou com a pista úmida atrás do safety car e com uma largada em movimento. Colapinto rapidamente foi para a ponta, com Collet o seguindo, enquanto Goethe sofria em sua primeira corrida na F3.

O safety car voltou à pista logo, devido a um contato entre Vidales e Martí na curva 3, antes de uma batida nas barreiras. A corrida foi retomada na volta 4, com Collet passando Isack Hadjar na curva 1.

Na volta 5 o safety car voltou à pista, devido a um encontro entre Benavides e Cohen na curva 1, levando ao abandono de ambos. Com a prova sendo retomada na volta 8, Hadjar tentou passar Collet, sem sucesso.

Na reta final da corrida, caos entre os três rivais na luta pelo título. Hadjar, sofrendo com os pneus, havia caído para sexto, tendo que lutar com Victor Martins, valendo a liderança do campeonato. Mas na última volta, Martins teve uma disputa caótica com Arthur Leclerc.

No final, Hadjar terminou em quarto, com Martins em sexto enquanto Leclerc acabou abandonando com problemas de suspensão devido à disputa com Martins.

Com os resultados deste sábado, Hadjar assume a ponta com 104 pontos, apenas um a mais que Martins, enquanto Leclerc fica em terceiro e perde terreno com o abandono, mantendo 91. Já Collet segue em oitavo, mas agora se aproxima de Colapinto. São 51 pontos para o argentino contra 50 do brasileiro.

A F3 volta ao Hungaroring amanhã para a segunda corrida do fim de semana, fechando a sexta etapa da temporada 2022. A prova tem largada marcada para 05h05 com transmissão do Bandsports

Confira o resultado final da corrida 1 da F3 na Hungria:

