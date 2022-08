Caio Collet agradece "apoio" após vitória inaugural na F3; veja

Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet conquistou na manhã deste sábado na Hungria sua primeira vitória na Fórmula 3. Largando da quarta posição no grid em Hungaroring, o integrante da Alpine Academy mostrou grande performance no piso molhado. Com ultrapassagens por dentro e por fora, avançou para a liderança na décima volta e então tratou de colocar seguidas voltas mais rápidas, para receber a bandeirada com mais de 8.789s de vantagem.

Com os 11 pontos conquistados na abertura da sétima etapa da temporada, o competidor do carro #10 preparado pela MP Motorsport manteve a oitava posição na tabela de pontos, reduzindo de 28 para 19 tentos a diferença para o top 5.

Esta foi a primeira vitória de um competidor brasileiro na Fórmula 3 desde 31 de agosto de 2019, com Pedro Piquet na Bélgica. “Foi um ótimo dia hoje! Minha primeira vitória na F3, estou muito, muito feliz. Acho que depois de ontem a equipe merecia isso. Muito obrigado a eles pelo apoio este ano, foi difícil, mas conseguimos a vitória. Celebramos hoje e recuperamos amanhã", afirmou Caio Collet.

A prova foi iniciada atrás do safety car em razão do piso molhado. Quando foi acionada a bandeira verde, Collet ficou bem por dentro na tomada da curva 1. Ele logo passou o monegasco Oliver Goethe, que havia largado na pole em sua prova de estreia na categoria e perdeu a trajetória ideal no início da prova. O carro de segurança então logo teve que retornar, para resgate do carro do espanhol David Vidales acidentado no segundo setor da pista.

Na relargada Collet novamente tracionou bem e atacou o francês Isack Hadjar por fora na curva 1. Ele tracionou tão bem, que avançou de terceiro para segundo e imediatamente já colou no líder Franco Colapinto.

Então partiu para o ataque sobre o argentino, emparelhando duas vezes. Até nova intervenção do safety car interromper a disputa. Com o reinício de prova na volta 8, o brasileiro atacou Colapinto novamente e, bloqueado, foi forçado a tirar o pé. Perdeu momentaneamente a vice-liderança para o francês Hadjar. Mas logo tratou de recuperar o segundo lugar duas curvas depois. Na volta 10, Collet atacou por fora na curva 1, tentou aplicar o 'X'.

O argentino forçou a defesa, mas acabou espalhando a trajetória na curva 3 e deixando a porta aberta. Caio mergulhou decidido e avançou para a liderança. O brasileiro era tão mais rápido que, no fechamento desta volta, a diferença entre eles já vinha na casa de 1.7s.

Na passagem seguinte, o carro #10 registrou a melhor volta da prova, ampliando a margem para além de 3s. Com pista livre, Caio colocou seguidas voltas mais rápidas, inclusive na última da corrida, e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada com direito ao ponto extra.

O vencedor da Sprint Race parte de nono no grid para a Feature Race neste domingo. A corrida tem largada prevista para 5h da manhã pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo do canal BandSports.

Q4: Acompanhe aqui o debate sobre o GRID para o GP da HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: