Em preparação para fazer sua estreia na FIA F3 em 2020, Enzo Fittipaldi fez uma aparição surpresa em uma etapa virtual com carros de F3 nesta quinta-feira no simulador iRacing. A competição foi realizada no circuito de Montreal, no Canadá, sendo que conseguiu o terceiro lugar logo em sua primeira participação.

“Foi bem legal disputar essa corrida nesse simulador da iRacing. Estou em casa, fiz uma hora de treino sem conhecer o campeonato e logo já peguei o ritmo da pista, do carro e dos adversários. O simulador é muito importante porque ajuda os pilotos na vida real. É um bom treino para a sequência da temporada, principalmente por ajudar na parte mental e física”, disse Enzo.

Campeão da F4 Italiana em 2018 e vice-campeão da F3 Regional Europeia em 2019, Enzo mostrou mais uma vez que se adapta rapidamente em qualquer circunstância de corrida, independentemente do carro. O piloto brasileiro ainda foi elogiado por Daniel Balsa, um dos organizadores do campeonato BandSports F3.

“O Enzo Fittipaldi mostrou maturidade e humildade de gente grande. Com certeza ele vai longe desse jeito. A corrida foi sensacional e obrigado a todos que puderam participar, eles só engrandeceram o evento”, diz Daniel, comemorando os 27 pilotos que estiveram grid.

“Vou seguir fazendo treinos e corridas no simulador enquanto estamos em quarentena, é a melhor forma de nos mantermos em ritmo de competição”, completa Enzo, que vai disputar a temporada da FIA F3 pela HWA Racelab em 2020.

