Um dos maiores exemplos de superação dentro da atualidade do automobilismo brasileiro é Igor Fraga. O piloto brasileiro teve que passar poucas e boas antes de momentos de consagração, especialmente em 2020, com o título da Toyota Racing Series e depois com o convite para ingressar no programa de jovens pilotos da Red Bull, um dos mais cobiçados do mundo.

Fraga falou com exclusividade ao Motorsport.com em uma Live no Instagram e recordou os momentos mais difíceis que teve que passar, envolvendo sua família, que apostou todas as suas fichas na capacidade do piloto.

“O momento mais difícil foi o meu primeiro ano de F3 no Brasil, em 2015”, disse Fraga. “Meus país começaram a vender tudo, começaram a pegar empréstimo em banco, a situação estava muito apertada.”

“Meu carro não conseguia ser tão competitivo, como eu sabia que eu poderia ser, isso foi muito frustrante. No ano seguinte, fiz apenas duas etapas, estava sem apoio. Em 2017 foi quando conseguimos ter alguns patrocínios que fez a coisa acontecer.”

E relatou um momento decisivo que deu seguimento à sua carreira: “A partir disso, em família, começamos a discutir para decidir se a gente continuava. Desse momento em diante, colocamos tudo na minha carreira e eu sabia que não poderia desistir nunca.”

No ano seguinte, Fraga foi para os Estados Unidos, correr na USF2000, uma das categorias de acesso à Indy. Quem achava que as coisas ficariam mais fáceis, se enganou. Nas longas viagens entre corridas, Fraga e seu pai chegaram a utilizar o carro como local para passar a noite, além de contar com a ajuda de um ilustre brasileiro, com passagem pela F1.

“A situação nos Estados Unidos parecia bem pior, mas eu tinha essa firmação dentro de mim e isso fez com que conseguíssemos continuar no campeonato.”

“Na USF2000, meu pai era o meu mecânico e eu era o ajudante dele, estávamos colocando a mão na massa. Tínhamos um engenheiro da equipe que nos ajudava. Para baratear os custos, nós mesmos fazíamos essa parte.”

“Algumas vezes tínhamos que dormir no carro, quando fazíamos viagens mais longas, contando com a ajuda do chefe dos mecânicos e do Roberto Pupo Moreno, que morava na Flórida. Por mais que pareça uma situação pior, ali eu já estava mais tranquilo e focado para o que tinha que fazer na minha carreira.”

Veja imagens de Igor Fraga nos testes da FIA F3 e na Toyota Racing Series

