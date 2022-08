F3: Bearman vence caótica corrida 1 na Bélgica; Collet é 10º

Carregar reprodutor de áudio

Ollie Bearman conquistou sua primeira vitória na Fórmula 3 neste sábado na corrida 1 da etapa de Spa-Francorchamps, após duas relargadas sob safety car e um longo período de bandeira vermelha, enquanto o brasileiro Caio Collet foi o décimo colocado após largar de 12º.

O piloto da Academia da Ferrari largou em quinto mas se aproveitou do caos da primeira volta para avançar pelo grid. Mesmo após uma longa parada devido a um acidente fortíssimo entre Zane Maloney e Oliver Goethe na Blanchimont, o britânico manteve a ponta na relargada, voltando a se aproximar dos líderes.

Roman Stanek foi o segundo após seu companheiro de Trident, Jonny Edgar, receber uma punição de cinco segundos por um incidente com Franco Colapinto, enquanto Alexander Smolyar foi o terceiro pela MP Motorsport.

Na largada, o pole O'Sullivan teve um toque com Juan Manuel Correa quando o piloto da ART tentou uma manobra para assumir a liderança, fazendo com que ambos perdessem terreno devido a danos na asa dianteira (O' Sullivan) e um furo de pneu (Correa).

Benavides assumiu brevemente a ponta com a confusão, antes de Bearman tomar a liderança, com Edgar próximo dos dois. Mais atrás, os candidatos ao título tentavam a recuperação após todos sofrerem no quali: Leclerc, que saiu de 20º estava em 13º, Martins, em 16º e Hadjar em 18º após largar em 23º.

O safety car foi acionado pela primeira vez na volta dois devido a Christian Mansell ficar preso na brita da Les Combes. No segundo acionamento, momentos depois da relargada, a situação foi mais séria, com um contato forte entre Maloney e Goethe na Blanchimont. Felizmente, ambos pilotos saíram sem maiores problemas.

A corrida foi paralisada por 30 minutos para a remoção dos carros e o reparo das barreiras, com Bearman mantendo a ponta enquanto Benavides e Edgar lutavam pela terceira posição, o que permitiu um golpe de Smolyar.

Já Leclerc seguia voando pelo grid, encontrando-se na sexta posição a poucas voltas do fim, eventualmente terminando em quinto.

No final, a vitória ficou com Bearman tendo Stanek e Smolyar ao seu lado no pódio, com Edgar em quarto e Leclerc em quinto. Líder do campeonato, Hadjar foi o nono, conquistando dois pontos, enquanto Martins foi apenas o 22º.

Com isso, Hadjar sai do sábado líder isolado com dois pontos de vantagem para Martins, enquanto Leclerc volta a se aproximar, ficando a apenas cinco pontos do primeiro colocado.

A Fórmula 3 volta à pista de Spa-Francorchamps amanhã para a segunda e última corrida do fim de semana com Caio Collet na pole position. A largada está marcada para 03h50, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. Não perca!

