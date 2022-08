F3: Collet crava pole na Bélgica e larga à frente na corrida principal

Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando os caminhos da Fórmula 1 neste fim de semana na Bélgica, a Fórmula 3 chega à sétima de nove etapas da temporada 2022. Na classificação desta sexta-feira, o brasileiro Caio Collet cravou a pelo position para a corrida principal, no domingo, enquanto Zak O'Sullivan, foi o 12º colocado e sai na frente na prova do sábado.

Na temporada 2022 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

Mesmo com o tempo nublado e pista molhada, a classificação acontecia de maneira 'tranquila' - uma vez que os pilotos estavam com dificuldades para lidar com a variação do asfalto seco e molhado em pontos diferentes. Contudo, com dez minutos contados, uma bandeira vermelha paralisou a classificação. Jack Crowford rodou na pista e ao tentar voltar para o trajeto, acabou colocando o carro na brita e precisou abandonar a sessão.

Na parte final da classificação, os tempos feitos durante o momento mais úmido da sessão foram caindo e a pista foi ficando mais seca. A liderança foi alternando com frequência e o brasileiro Caio Collet começou a ser destaque. No fim, Collet foi o mais rápido com o tempo de 2:11.289. Zane Maloney ficou com a segunda colocação e Francesco Pizzi fecha o Top 3.

Completam o top 12: Oliver Goethe, Roman Stanek, Jonny Edgar, Alexander Smolyar, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Brad Benavides, Juan Manuel Correa e Zak O'Sullivan.

Aplicando a inversão de grid, a corrida de sábado terá O'Sullivan na pole, Correa em P2 e Benavides na terceira colocação. Caio Collet larga em P12.

