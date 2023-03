Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana na Austrália, a Fórmula 3 realiza a segunda etapa da temporada 2023. E na classificação, Gabriel Bortoleto foi o mais rápido entre os pilotos do grid, garantindo a pole position para a prova do domingo, enquanto Sebastián Montoya, que terminou em 12º, sai na frente na corrida do sábado.

Caio Collet foi o 10º e, aplicando a inversão de posições, sai em terceiro amanhã, enquanto Roberto Faria foi o 26º.

A Fórmula 3 corre em Melbourne pela primeira vez, e a categoria de acesso à F1 chega na Austrália com liderança brasileira. Após vencer na corrida do domingo do Bahrein, Gabriel Bortoleto assumiu a ponta do campeonato com 26 pontos, três a mais que Oliver Goethe, enquanto Dino Beganovic fecha o top 3 com 22. Caio Collet é o oitavo com oito, enquanto Roberto Faria ainda não pontuou.

Na temporada 2023 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

Ainda nos primeiros minutos, tivemos uma bandeira vermelha, devido a uma batida de Martí na barreira de pneus, deixando o carro bastante danificado. O espanhol da Campos Racing conseguiu sair sozinho, bastante frustrado com o erro.

A quatro minutos do fim, mais uma bandeira vermelha, devido a uma forte batida de Frederick na reta principal após um incidente com Yeany.

No final dos 30 minutos, Gabriel Bortoleto foi o mais rápido com 01min33s025, garantindo a pole position da corrida do domingo, a mais importante do fim de semana. Grégoire Saucy foi o segundo e Gabriele Mini foi o terceiro.

Completaram o top 12: Leonardo Fornaroli, Zak O'Sullivan, Paul Aron, Franco Colapinto, Dino Beganovic, Luke Browning, Caio Collet, Oliver Goethe e Sebastián Montoya. Roberto Faria foi o 26º.

Aplicando a inversão das 12 posições, Montoya sai na pole da corrida de amanhã, tendo Goethe ao seu lado. Já Collet sai em 3º, Bortoletto em 12º e Faria mantém a P26.

A Fórmula 3 volta à pista de Melbourne na noite da sexta-feira, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 20h45, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

TELEMETRIA: Rico Penteado faz 'prévia' do GP da Austrália

