Destaque brasileiro nas categorias de base do automobilismo internacional, Enzo Fittipaldi teve um final de semana de superação na rodada tripla da Fórmula 3 em Paul Ricard, na França.

Na prova deste domingo, o piloto brasileiro ganhou 10 posições em uma prova tumultuada com chuva após largar em 21º, fechando muito próximo do top-10. As ultrapassagens animam Enzo para a sequência do campeonato com a equipe Charouz.

“A pista molhada é sempre um fator que intensifica os desafios nas corridas, mas conseguimos ganhar posições e evoluir bem neste domingo em comparação com as outras duas provas da etapa", diz Enzo, que tem patrocínio da Claro, Baterias Moura, XP Private e PLGG.

"Foi um final de semana complicado, mas temos plenas condições de conseguirmos bons resultados na sequência do campeonato, já que iniciamos esse trabalho faz pouco tempo na equipe”.

Enzo foi campeão da F4 Italiana em 2018, vice da F-Regional em 2019 e no ano passado fez sua temporada de estreia na F3 sendo destaque justamente pelas ultrapassagens ousadas. Na etapa de abertura do campeonato 2021, o piloto da Charouz largou na pole e liderou boa parte da corrida 2 em Barcelona.

“Consegui evoluir bem meu ritmo de corrida nessa última prova e agora vamos trabalhar para largarmos mais à frente na Áustria, uma pista que eu sempre costumo andar bem e que as provas são sempre emocionantes”, diz Enzo.

O próximo desafio do piloto brasileiro será no Red Bull Ring, palco da próxima rodada tripla, nos dias 3 e 4 de julho.

