F3: Caio Collet é terceiro em sessão de testes coletivos em Jerez

Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet foi um dos destaques no segundo e último dia de teste coletivo da FIA F3, nesta quarta-feira (06) em Jerez de la Frontera. O brasileiro da Alpine Academy fechou a sessão da manhã com o terceiro tempo, ficando a apenas 0s025 da melhor marca.

Collet enfrentou condições bem distintas com o carro #10 da MP Motorsport na pista espanhola. Na terça-feira, acelerou em pista molhada e, na quarta, no seco.

Leia também: Collet avança de 12º para sétimo e abre temporada da F3 com pontos no Bahrein

O primeiro dia começou com o piso muito molhado, e poucos carros se arriscando no traçado. Quando a pista teve condições, Collet conseguiu quebrar a barreira de 1min42 para assumir a liderança. Com a melhora do traçado, ele caiu do top 10, finalizando a sessão em 17º.

À tarde, novamente com piso molhado, o brasileiro ficou no top 5, durante boa parte da primeira hora do treino. Mas foi forçado a abreviar a sessão, completando apenas 16 voltas. A pista então secou, e os tempos despencaram.

No segundo dia, as atividades novamente começaram com os carros equipados com pneus de chuva. Então secou e todos recorreram aos slicks. Foi quando Collet cravou o terceiro tempo, com 1min30s653. À tarde, o brasileiro mais uma vez se destacou, estabelecendo logo a marca referência na casa de 1:30. Ele então percorreu nada menos que 44 voltas, completando com êxito todas as simulações previstas para a atividade.

Collet volta a ação com a MP Motorsport no próximo dia 15 em Barcelona, onde a FIA F3 se reúne para mais dois dias de testes.

“Foi legal, de manhã conseguimos terminar em terceiro”, disse Collet. “À tarde, realmente pegamos a sessão para testar algumas coisas diferentes no carro em uma pista onde a gente não corre durante a temporada.

“É bom, porque podemos nos dedicar a experimentar coisas novas e não ficar totalmente focados em performar aqui. Conseguimos aproveitar para experimentar muita coisa à tarde e ainda assim fomos rápidos. Não tanto como de manhã, mas ainda assim foi um dia bem positivo. Agora é preparar tudo para mais dias de testes em Barcelona, antes da segunda etapa da temporada em Ímola”, concluiu.

Entrevista Exclusiva: FELIPE DRUGOVICH revela que JÁ FOI PROCURADO por equipe da F1; CONFIRA

Podcast #171 - Má fase da Mercedes indica fim de uma era na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: