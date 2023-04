Carregar reprodutor de áudio

Ainda na noite de sexta-feira no Brasil, a Fórmula 3 abriu as atividades do sábado em Melbourne com a primeira de duas corridas da segunda etapa da temporada 2023. E na caótica prova, com quatro safety cars em 20 voltas, Franco Colapinto levou a melhor, seguido de Zak O'Sullivan e Sebastián Montoya.

Saindo de 12º, Gabriel Bortoleto fez uma boa prova para terminar em sétimo, saindo do sábado ainda na liderança do campeonato. Roberto Faria foi o 21º enquanto Caio Collet, que largou em terceiro, foi o 24º após sofrer um toque ainda no começo da prova.

A Fórmula 3 visita o circuito do Albert Park pela primeira vez em sua história. E a classificação da sexta-feira foi caótica, com diversos incidentes e bandeiras vermelhas. No final, deu pole brasileira, com Gabriel Bortoleto sendo o mais rápido, seguido de Grégoire Saucy. Caio Collet foi o 10º e Roberto Faria o 26º.

Com largada às 11h da manhã, os pilotos tiveram como principal desafio a baixa temperatura da pista, dificultando o aquecimento de pneus.

A saída foi tranquila, sem incidentes na primeira curva. Pouco depois, uma notícia importante para Bortoleto, com o vice-líder Goethe escapando da pista enquanto brigava pela segunda posição após um toque na traseira.

Após a primeira volta, Montoya liderava com Browning em segundo e Collet ficava em quarto, enquanto Bortoleto subia para 10º e Faria ia para 23º. A escapada de Goethe forçou a direção de prova a acionar o safety car, porque o carro do alemão ficou atolado na caixa de brita.

A prova foi reiniciada no começo da quarta volta, e Montoya já precisou se defender dos ataques de Browning, enquanto Colapinto buscava se aproximar em terceiro.

Um erro de Browning no ataque à Montoya criou um caos na frente. Com o britânico se esforçando para não rodar, ele perdeu posições enquanto Collet era atacado por Aron. O brasileiro sofreu um toque do rival e acabou parando na caixa de brita. Colapinto também aproveitou para passar Montoya e assumir a ponta.

Logo na sequência, mais um SC, agora com Cohen parado na caixa de brita com a suspensão traseira quebrada.

Com a demora para a remoção do carro de Cohen, a pista foi liberada novamente apenas na volta 11 de 20. Colapinto liderava, seguido de Montoya e O'Sullivan, enquanto Bortoleto era o nono, Faria o 24º e Collet em 28º.

O terceiro SC veio na volta 13, após Smith enfiar com tudo o carro no muro da reta principal, destruindo a parte traseira. Apesar do australiano seguir andando, ele parou o carro na saída da curva um.

A bandeira verde voltou a quatro giros do fim da prova. Colapinto, Montoya e O'Sullivan seguiam no top 3 com Bortoleto em oitavo, Faria em 21º e Collet em 26º.

Com um ritmo melhor, Colapinto não precisou de nem uma volta para disparar na frente, deixando Montoya para ser atacado por O'Sullivan.

Uma quarta intervenção do safety car aconteceu na penúltima volta, levando ao fim da prova nessas condições. Agora foi causado por Alejandro García, que ficou com o carro na brita do último setor.

Com isso, Franco Colapinto obteve uma importante vitória na corrida 1, com Zak O'Sullivan e Sebastián Montoya fechando o pódio. Saindo de 12º, Gabriel Bortoleto terminou em sétimo, obtendo bons pontos para sair do sábado ainda líder do campeonato. Roberto Faria foi o 21º e Caio Collet o 24º.

A Fórmula 3 volta à pista de Melbourne na noite de sábado para a segunda e última corrida do fim de semana, que terá o brasileiro Gabriel Bortoleto na pole position. A largada está marcada para 19h05, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

