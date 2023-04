Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 3 abriu o domingo em Melbourne com a última corrida da segunda etapa da temporada 2023. E o hino brasileiro tocou na manhã australiana! Mesmo pressionado por Gregoire Saucy, Gabriel Bortoleto soube segurar os avanços do suíço para converter a pole em vitória, sua segunda em quatro corridas do ano até para se consolidar na liderança.

Caio Collet vinha em oitavo, mas recebeu um toque na última volta e, com un furo de pneu, caiu para 16º. Já Roberto Faria acabou abandonando.

No sábado, a F3 teve uma corrida caótica, com quatro intervenções do SC em apenas 20 voltas. Inicialmente, a vitória havia ficado com o argentino Franco Colapinto, mas o argentino foi desclassificado posteriormente devido a uma infração técnica. Com isso, Zak O'Sullivan herdou a P1. Bortoleto foi o sexto, mantendo sua liderança no campeonato.

Na largada, Bortoleto saiu muito bem para não ser incomodado na primeira curva, enquanto Mini e Saucy brigavam pelo segundo lugar. No final da primeira volta, Bortoleto liderava à frente de Saucy e Mini, com Collet P10 e Faria P21.

A primeira intervenção do SC veio antes mesmo da segunda volta. Tentando fazer uma ultrapassagem, Boya acabou batendo em Colapinto. O argentino ainda perdeu o controle e acertou o muro, quebrando a suspensão, enquanto o espanhol seguiu reto pela brita, batendo na barreira.

Tivemos a relargada no início da sexta volta, e Bortoleto viu Saucy bem mais próximo do que nas voltas iniciais, deixando Mini um pouco para trás. Mesmo fazendo voltas mais rápidas, o brasileiro não conseguia abrir mais que 0s5 para o suíço.

Na sétima volta, uma bandeira amarela. Companheiro de equipe de Faria, Wisnicki acabou indo parar no muro da última curva, deixando o carro atravessado na pista. Mas o polonês conseguiu entrar sozinho nos boxes antes que a direção de prova tivesse que acionar o SC.

Quando a prova chegava à metade, na volta 12 de 23, Bortoleto liderava com 0s7 para Mini, que abria mais 1s2 para Mini. Collet era o oitavo e Faria abandonava após um enrosco com Tsolov algumas voltas antes. Neste momento, tivemos a segunda intervenção do SC devido ao abandono de Cohen após um toque de Villagómez.

O reinício veio no começo da 16ª volta, com oito para o fim. Bortoleto ainda tinha Saucy em sua cola, com uma diferença que variava entre 0s4 e quase 1s.

No final, Bortoleto soube segurar bem Saucy até a linha de chegada mesmo com o suíço usando o DRS para vencer pela segunda vez na temporada 2023, consolidando-se na liderança. Saucy e Mini completaram o pódio, enquanto Caio Collet acabou em 16º. O brasileiro vinha em oitavo mas recebeu um toque de Beganovic, terminando com um furo de pneu.

A Fórmula 3 tira agora um mês e meio de férias, retornando no fim de maio acompanhando a Fórmula 1 em Ímola no GP da Emilia Romagna.

