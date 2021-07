Com 24 dos 30 pilotos separados por menos de um segundo, a disputa do treino classificatório para a corrida principal da terceira etapa da Fórmula 3 foi eletrizante. E faltou muito pouco para Caio Collet conquistar sua primeira pole position em seu ano de estreia na categoria.

Nesta sexta-feira (2), no Red Bull Ring, as atividades tiveram início com um treino livre e o classificatório para a corrida 3, que acontecerá no domingo (4).

No classificatório, a possibilidade de chuva levou todos os pilotos para a pista assim que o cronômetro foi acionado. Com o ‘congestionamento’ que se formou no circuito, os pilotos não conseguiam aquecer os pneus corretamente e tinham dificuldades para encaixar uma volta rápida.

Faltando menos de 15 minutos para o encerramento e sem a previsão de chuva se concretizar, os pilotos retornaram aos pits para colocarem um novo jogo de pneus. A volta à pista foi novamente congestionada e, com oito minutos para o fim, uma bandeira vermelha interrompeu a sessão, após Ido Cohen parar na reta do circuito.

Com a pista liberada, todos foram em busca de melhorar os seus tempos nos minutos finais. Na última tentativa, Collet registrou o melhor tempo, mas logo na sequência teve a volta deletada por exceder os limites da pista.

Com isso, o brasileiro caiu para o quarto lugar, com o tempo de 1min19s809. A pole position foi herdada pelo líder do campeonato, o norueguês Dennis Hauger (1min19s726).

Para a corrida 1, neste sábado (3), os 12 primeiros na tomada serão invertidos no grid e, portanto, Collet largará em nono. A corrida 2, também no sábado, terá o grid definido pela ordem de chegada da primeira prova, mas com os 12 primeiros também invertidos.

A corrida 1 terá sua largada às 5h35 e a segunda às 12h45 (ambos horários de Brasília). No domingo, a terceira corrida acontecerá às 6h05 de Brasília. O Bandsports exibirá todas as provas ao vivo para o Brasil.

“Regras são regras. Fui um pouco para fora e meu tempo foi deletado. Quando você está andando no limite são detalhes e eu saí cinco, seis centímetros, mesmo assim foi um bom resultado”, disse Collet.

“Foi a minha melhor tomada até agora e os tempos estão bem próximos. Acho que temos um carro supercompetitivo para as corridas. Vamos tentar ir para frente e fazer o máximo de pontos possíveis e, no domingo, acredito que temos boas chances de brigar pela vitória”, completou o brasileiro de 19 anos, que é integrante do programa Alpine Academy.

F1 2021: REAÇÃO da Mercedes? Veja os destaques dos treinos para o GP da Áustria | SEXTA-LIVRE

PODCAST: TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

.