F3: Enzo Fittipaldi fica perto da pole na corrida 1 na Áustria

A terceira etapa da Fórmula 3 está sendo disputada neste final de semana na Áustria e o brasileiro Enzo Fittipaldi mostrou uma boa evolução no classificatório em relação à etapa passada. O piloto da equipe Charouz ficou menos de um décimo de largar na pole position, já que o grid da primeira corrida é formado pela inversão dos 12 melhores tempos do classificatório.

“Estive boa parte do treino no top-10, mas acabei pegando tráfego no final. Isso costuma ser comum em um traçado curto como é esse da Áustria, um dos que eu mais gosto da temporada. Talvez se tivéssemos melhorado na última saída largaríamos entre os primeiros, mas agora vou tentar terminar entre os 12 essa primeira corrida para largar na frente da prova 2”, disse Enzo, que tem patrocínio da Claro, Baterias Moura, XP Private e PLGG.

Enzo largará na oitava fila da corrida 1 e vive a expectativa de fazer uma boa corrida para conseguir uma posição de destaque no grid da corrida 2, quando novamente haverá a inversão dos 12 primeiros colocados. O grid do quali de hoje somente será usado em sua íntegra para a prova 3, a que vale mais pontos no final de semana.

O piloto brasileiro costuma obter bons resultados no Red Bull Ring, tendo inclusive conquistado um pódio na F4 Alemã em 2018 e um outro pódio na Fórmula Regional Europeia no ano seguinte nesta pista.

As corridas 1 e 2 da F3 serão neste sábado (03), às 5h35 e às 12h45, respectivamente. A terceira e última prova do final de semana está marcada para domingo (04), às 6h05 (horários de Brasília).

