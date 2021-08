Lorenzo Colombo conquistou sua primeira vitória na Fórmula 3 em uma corrida com pista bem molhada em Spa, terminando 13 segundos à frente da dupla da Hitech Jak Crawford e Roman Stanek, que completaram o pódio. Já Caio Collet brilhou, chegando a estar em quarto, mas uma punição por fazer uma ultrapassagem por fora da pista o derrubou para a nona posição.

O início da corrida foi atrasado em uma hora devido à forte chuva que caia, com uma tentativa de largada abortada pelas péssimas condições. O carro de segurança esteve no começo, mas saiu na terceira volta, iniciando a prova de fato, mesmo com a péssima visibilidade.

Colombo, que estreia na F3 neste ano com a Campos, teve um dia de redenção, após perder sua vitória na Hungria devido a uma violação de safety car, tendo Crawford e Stanek ao seu lado no pódio. Frederik Vesti foi o quarto, com Victor Martins em quinto.

Quando o safety car saiu, Martins e o brasileiro Caio Collet, companheiros de MP Motorsport, tiveram um toque enquanto batalhavam com Logan Sargeant, com Aleksandr Smolyar também caindo posições.

Na quinta volta, Collet passou Clément Novalak por fora para subir para sétimo, com Martins também progredindo.

Com dez voltas para o fim, Colombo abria uma vantagem significativa para Crawford. A bandeira amarela foi acionada após Rafael Villagomez bater na Les Combes, mesmo local do acidente de Charles Leclerc na sexta.

A pista começou a secar lá pela oitava volta, com Collet tentando passar Frederik Vesti. Na frente, Colombo seguia passeando, abrindo 10s de vantagem na 12ª volta.

Collet subiu para a quarta posição após uma batalha intensa com Johnathan Hoggard, David Schumacher e Vesti. Mas o brasileiro acabou tomando uma punição de cinco segundos pela manobra de ultrapassagem, saindo da pista.

Pole da corrida do domingo, Jack Doohan também largará em primeiro na segunda corrida do fim de semana, que será realizada ainda neste sábado (28). Ele terá David Schumacher ao seu lado com Aleksandr Smolyar em terceiro e Caio Collet em quarto.

Confira o resultado final da corrida 1 da F3 em Spa:

