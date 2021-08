F3 : Doohan vence após novo acidente na Raidillon

Jack Doohan somou 15 pontos depois de largar na pole, onde também largará para a corrida especial de amanhã. Ele está em segundo na classificação de pilotos, atrás de Dennis Hauger da Prema Racing, que terminou em nono.

O australiano terminou à frente do companheiro de equipe David Schumacher e Logan Sargeant da Charouz Racing System, que largou em quinto.

A corrida terminou atrás do safety car após uma colisão em Eau Rouge-Raidillon - a terceira do fim de semana.

Caio Collet da MP Motorsport terminou em quarto, com o terceiro Tridente de Clement Novalak em quinto e Frederik Vesti (ART Grand Prix) em sexto.

A corrida começou com pista molhada após as chuvas anteriores, embora ainda com bastante água.

Alexander Smolyar foi para fora da pista na primeira volta, enquanto Logan Sargeant subiu da quinta para a terceira posição e Vesti recuperou três posições para subir para a sexta posição.

Na quarta volta, Doohan havia estabelecido uma vantagem confortável de três segundos à frente de seu companheiro de equipe Schumacher.

Johnathan Hoggard foi atigindo por Arthur Leclerc enquanto defendia a nona posição, e foi seguido de perto pelo líder do campeonato Dennis Hauger, enquanto Hoggard foi para o final do pelotão.

Os dois lutaram, mas Leclerc se manteve a frente.

No meio do caminho, Doohan construiu uma vantagem de 3.4s de Schumacher, enquanto as nuvens escuras sugeriam.

Amaury Cordeel recebeu duas penalidades de cinco segundos por exceder os limites da pista na curva nove, enquanto vários outros pilotos foram advertidos pelo mesmo incidente.

Um safety car virtual foi acionado depois que Matteo Nannini rodou na chicane final na volta 10, freando do traçado antes de perder a traseira, quase batendo com Hunter Yeany.

A chuva finalmente caiu na volta 11, e com isso o safety car voltou a pista para controlar o pelotão até o final da volta 13.

Quando a bandeira verde foi agitada, Doohan manteve sua liderança, enquanto Hauger ultrapassou Leclerc na La Source para somar mais um ponto em sua disputa pelo campeonato.

Mas o safety car foi acionado novamente momentos depois, com outro acidente no topo do Raidillon envolvendo Calan Williams (Jenzer Motorsport) e Amaury Cordeel da Campos Racing, com os dois pilotos saindo de seus carros sem ajuda.

Dobradinha da Trident com Doohan em primeiro e Schumacher em segundo, o brasileiro Caio Collet foi o quarto colocado.

F1 2021: Verstappen é pole mas Russell BRILHA na CHUVA em Spa após BATIDA FORTE de Norris

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: