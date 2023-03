Carregar reprodutor de áudio

Após um bom início em sua terceira temporada na Fórmula 3, com um pódio na primeira corrida da rodada dupla da etapa do Bahrein, Caio Collet vai encarar um desafio inédito neste fim de semana em Melbourne, na Austrália. Afinal, é a primeira vez que a categoria-suporte da Fórmula 1 vai correr no circuito montado nas ruas do Albert Park, no centro da capital do estado de Victoria. Ou seja: pilotos e equipes chegam com pouquíssimas informações para a segunda etapa do campeonato.

Collet, que neste ano pilota o carro #17 e corre pela equipe holandesa Van Amersfoort Racing (VAR), que em 2023 disputa sua segunda temporada na categoria, está confiante no bom trabalho realizado na sede da equipe, na cidade de Zeewolde. O brasileiro trabalhou bastante no simulador para tentar perder o mínimo de tempo possível no único treino livre de 30 minutos que a FIA F3 disponibilizará nesta etapa, seguindo os moldes do formato de corrida normal de toda a temporada.

"Estou muito animado. Uma pista nova é sempre muito bem-vinda, onde a categoria nunca foi. Então vai ser uma novidade tanto para os pilotos como para as equipes, coisa que não acontece muito frequentemente", afirmou Collet.

"Vai ser um belo desafio. A gente conseguiu preparar bem no simulador, acho que fizemos o máximo que deu. E agora é acelerar ao máximo, tentar se adaptar o mais rápido possível à pista e às condições do final de semana. Vamos para cima, fazer o melhor em todas as sessões e buscar o melhor resultado possível", completou Caio. Exceto na etapa de Mônaco, que terá programação diferenciada, o regulamento deste ano mantém o formato da temporada passada.

Um treino livre de 45 minutos e um quali de 30, antes das duas corridas de cada etapa. A Sprint Race paga dez pontos ao vencedor e acontece no sábado, com ordem de largada estabelecida pela inversão das 12 primeiras posições do treino classificatório. A Feature Race distribui mais pontos (25 pela vitória), é realizada no domingo e tem o grid definido pelo resultado do quali. A Bandsports exibe para o Brasil o treino livre, o classificatório e as corridas da segunda etapa do calendário da F3

Cronograma – Fórmula 3 – Etapa 2 – Melbourne, Austrália*

Quinta-feira, 30 de março

18:50 – 19:35 – Treino livre

00:00 – 00:30 – Quali

Sexta-feira, 31 de março

20:45 – 21:30 – Sprint Race (20 voltas)

Sábado, 1º de abril

20:05 – 20:55 – Feature Race (23 voltas)

*Horários de Brasilia

